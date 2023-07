Morena Rial reveló las dolorosas preguntas que su hijo le hace sobre Jorge Rial: "Me parte el corazón"

Morena Rial se quebró al contar cuáles son las tristes preguntas que le hace su hijo sobre su abuelo, en medio de su interna familiar.

Morena Rial habló sobre el conflicto con su padre, Jorge Rial, y reveló cuáles son las preguntas que le hace su hijo Francesco Benicio, el único nieto del conductor. En más de una ocasión, More dejó en claro que no se habla con su padre desde años debido a la mala relación que tienen. Si bien aclaró que su hijo aún tiene contacto con su abuelo, confesó que el niño se angustia mucho por todo el drama familiar.

More estuvo presente en Mañanísima (Ciudad Magazine) y habló sobre el distanciamiento que tiene con su padre. Además, aseguró que lo que más le duele de toda la situación es cómo esto afecta a su hijo Francesco, de cuatro años, que comparte con su expareja, Facundo Ambrosioni. De acuerdo con su relato, el niño le hace muchas preguntas sobre su abuelo.

"Mi hijo me llamó llorando ayer. Mi hijo a mí me parte el corazón de muchas formas pero yo soy re fuerte igual. Cuando viene acá y me dice '¿y mi Tata?'", contó la influencer, en diálogo con Carmen Barbieri. "Y le digo, 'Fran, no sé dónde está tu Tata'. Y él me dice 'ah, bueno mami, ¿no me quiere ver más?'", agregó, angustiada.

Contrariamente a lo que dijo Rial, Morena aseguró que el conductor nunca demuestra su interés por ver a su hijo: "Yo no tengo drama de que Jorge lo vea, pero a mí nunca me llegó un mensaje diciendo '¿lo puedo buscar?'. No estoy esperando que me llegue de él. Tiene 48 mil secuaces. Desde el estúpido del asistente hasta el abogado". Por último, cerró: "Yo a él lo tengo bloqueado. Con mi papá no tendría comunicación directa pero al chico no se lo voy a negar. Es el abuelo, no soy mala".

Morena Rial aseguró que su padre la amenazó con quitarle la tenencia de su hijo

Semanas atrás, Morena había contado en A la Tarde (América TV), el programa conducido por Karina Mazzocco, que su padre la amenazó con quitarle la tenencia del niño. “Tengo audios muy fuertes de Jorge, y Facundo (el hijo de Luis Ventura) los escuchó el otro día, que decía ‘yo te voy a sacar a tu hijo. Yo me lo voy a poner en la espalda’”, lanzó la joven.

Mazzocco reaccionó con un gesto de sorpresa y le recordó a Morena: “De hecho, te amenazó con pelear por la tenencia". “Hizo eso porque es un sorete, no hay otra explicación. No sé si lo dijo enojado o no enojado. No es la primera vez que me lo dijo, solo que esta vez lo grabé y lo tengo”, cerró Morena.