Mónica Farro mostró cómo quedó su pie tras el accidente en El Hotel de los Famosos

La famosa artista enseñó el proceso de rehabilitación que tiene que atravesar tras su fuerte lesión en el reality show.

Luego del terrible accidente que protagonizó durante su primera semana en El Hotel de los Famosos, Mónica Farro tuvo que abandonar el reality show para enfocarse en la rehabilitación de su tobillo. Con un sabor agridulce, la mediática regresó a su hogar y, a través de sus redes sociales, mostró cómo quedó su pie tras la caída.

En el momento en que quedó fuera del reality show de El Trece, los médicos le dijeron a Mónica Farro que había sufrido un esguince. Sin embargo, luego recibió un análisis más profundo por parte de sus doctores de cabecera y tiene que someterse a una extensa rehabilitación para poder recuperar la movilidad. A través de sus historias de Instagram, Farro contó los detalles de la situación y mostró cómo quedó su pie.

"Así fue parte del proceso. Me rompí dos ligamentos... fue y es una recuperación larga con mucha paciencia y disciplina", expresó Mónica Farro en sus historias de Instagram. Junto con este mensaje, Mónica Farro compartió un foto en donde se veía su pie inflamado luego de quitarse el yeso que le pusieron en primera instancia.

En este contexto, Mónica Farro quiso tomarse el tiempo de agradecer a todas las personas que estuvieron para ella. "Gracias a mi traumatólogo @aledruetto, a mi kinesiologo @pablocitro_ y a la producción @boxfishtv que siguen mi recuperación y me acompañan día a día", sentenció el mensaje Mónica.

El accidente de Mónica Farro en El Hotel de los Famosos

Todo ocurrió cuando Farro estaba jugando en uno de los desafíos del hotel. De pronto, cayó al suelo con gritos y gestos de dolor y sus compañeros salieron corriendo a asistirla. “Paso el segundo cubo con el palo y cuando voy a agarrar el cubo, caigo con el pie derecho torcido y siento un ‘crack, crack’. Lo único que pienso en ese momento es que me fracturé el pie”, relató la actriz.

Sin embargo, no se trató de una quebradura sino de un esguince bastante severo. Por esta razón, la producción llevó a Mónica al hospital, le hicieron placas y le dieron un plazo de recuperación de más de 21 días, por lo cual se hizo imposible su retorno al programa.

“Me voy con cosas hermosas de acá. Me da mucha pena irme así y no en la competencia con algo tan estúpido que me hice yo sola. Pero me voy contenta de haber hecho todo lo que pude y haber ganado todos los juegos”, expresó la mediática al despedirse