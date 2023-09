Mirtha Legrand le dio la peor noticia a Marcela Tinayre: "Me pasó"

La diva de los almuerzos hizo un importante anuncio y su hija fue una de las más afectadas. La decisión que preocupa a la conductora de Polémica en el Bar.

Mirtha Legrand dio por terminado los rumores y confirmó su vuelta a la televisión. Tras su salida de El Trece, la diva de los almuerzos, más precisamente su nieto, Nacho Viale, comenzó a negociar con varios canales para llevar a sus pantallas el clásico programa. Pero para sorpresas de todos terminó arreglando la renovación con la señal que tiene a Adrián Suar como gerente de programación. Pero su hija, Marcela Tinayre, nunca se imaginó que esa decisión la iba a afectar tanto.

El rumor cobró fuerza en las últimas semanas, pero Mirtha hasta ahora se había negado a confirmar su regreso a la televisión. De hecho, la semana pasada, cuando le consultaron sobre la fecha del debut, la diva se negó a responderle a los periodistas: “Nacho no me confirmó nada. Estuvo ayer conmigo en casa, y no me dijo nada”. Aunque también aclaró que su nieto se lo iba a confirmar en los próximos días.

Finalmente, este jueves llegó el esperado anuncio. "La semana que viene firmo el contrato", contó Legrand, en diálogo con Socios del Espectáculo. Además, tal y como circuló, la primera emisión será el 23 de septiembre: "Está confirmado, está confirmado. Estoy con ganas de volver, de estar en contacto con el público, de hacer mi trabajo".

"Sí, estoy contenta. Se arregló finalmente", remarcó la conductora y luego se refirió a los rumores que la vincularon a otros canales. "Que voy a América, que voy a Telefe, que voy a El Trece... y finalmente es El Trece. Estoy muy cómoda ahí, muy feliz", remarcó.

Pero Mirtha no será la última que regresará a la pantalla del canal del Grupo Clarín, pues Juana Viale será la encargada de los almuerzos de los domingos al mediodía y Legrand solo estará los sábados por la noche. Lo curioso es que Marcela Tinayre competirá con ambas.

Polémica en el Bar cambió de días y horarios por el comienzo del Bailando 2023 y la matriarca del clan Legrand-Tinayre no logró escapar de la polémica. "Es raro, nunca me pasó, me tomó de sorpresa. Y los domingos va a competir con Juana al mediodía, sí. Van a estar las tres generaciones, Tinayre, Legrand, Viale", aseguró, en la entrevista que le concedió al programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Además, Mirtha aprovechó la ocasión para revivir su viejo enfrentamiento con Andy Kusnetzoff por las similitudes de PH: Podemos Hablar con sus almuerzos. El ciclo de Telefe también irá los sábado por las noches y la diva le dedicó un picante comentario: "No sé como es, nunca lo vi. Todos los que comen en TV me copian".

Marcela Tinayre cruzó a Tinelli en vivo y arde la interna de América TV

Marcela Tinayre sorprendió a todos al ser confirmada como la conductora de la nueva edición de Polémica en el Bar. La hija de Mirtha Legrand comenzó con el ciclo en junio, pero recientemente sufrió un drástico cambio en sus días y horario de emisión. La decisión no le cayó nada bien y no tuvo problemas en apuntar contra el responsable: Marcelo Tinelli.

En la emisión del viernes 1° de septiembre, la conductora de 72 años compartió una opinión con su panel conformado por Gabriel Schulz, Eliana Guercio, Flavio Mendoza, Walter "Alfa", Marcelo Polino y Chiche Gelblung sobre el gerente artístico de América TV. "Yo estoy medio angustiada. Terminamos la noche diaria de Polémica en el Bar, la semana que viene empieza el señor Tinelli y nosotros vamos sábados y domingos. Sábados a la noche y domingos al mediodía", manifestó.

A pesar de que sus compañeros arengaban esta modificación de último momento, poco le importó ya que se mostró muy apenada por la situación. "Va a estar buenísimo sin lugar a dudas, lo que pasa es que fue una gran experiencia. Polémica empezó con una mujer... Los voy a extrañar. La hemos remado. Les juro que estoy re angustiada porque fue un enorme esfuerzo y nunca pensé que un mismo programa nos iba a dar dos desafíos. Porque ahora es imponernos los sábados a la noche y los domingos al mediodía... Un horario que conozco", subrayó.

No solo eso, sino que cuestionó la gran movida de promoción que hizo América TV con Bailando por un Sueño. "Vamos a ser un éxito, contamos con todos ustedes. Empieza la promoción nuestra, porque hasta ahora fue toda la de Tinelli", disparó Marcela.