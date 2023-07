"Es una lástima": reapareció Mirtha Legrand y le pegó a Suar por no poder volver a El Trece

Mirtha Legrand rompió el silencio y contó la verdad de su adiós a El Trece. Qué dijo la diva y por qué Adrián Suar tiene que ver en esta declaración.

Mirtha Legrand es una de las grandes ausentes en la pantalla de El Trece. Tras no llegar a un acuerdo con Adrián Suar y las autoridades del canal, la diva no volverá a conducir sus almuerzos y cenas. Hasta el momento, ella no se había pronunciado públicamente sobre su regreso trunco, sin embargo en las últimas horas habló y le pegó al "Chueco" contando su verdad.

La conductora se hizo presente en el teatro Gran Rex para ver una función del musical de Matilda, obra en la que actúa (entre otros) José María Listorti. Tras ello, Mirtha Legrand fue abordada por la prensa y una de las preguntas obligadas fue la consulta sobre su vuelta fallida a El Trece. Lejos de quedarse callada, Rosa María respondió con contundencia.

"No tengo noticias. Es una lástima, es un canal que adoro, pero no se arreglaron las cosas", fueron las palabras que eligió Mirtha Legrand, quien dialogó con Minuto Argentina. Lo cierto es que, si bien Adrián Suar en más de una oportunidad dejó en claro que no hubo un "arreglo económico", en este caso "La Chiqui" le pasó la pelota al Gerente de El Trece y lo expuso ante los periodistas presentes.

Adrián Suar se pudrió y reveló la verdadera razón por la que Mirtha Legrand no volverá a El Trece

Mirtha Legrand es una de las conductoras más destacadas de la televisión argentina. Sin embargo, pese a que en el último año estuvo ligada a El Trece, "La Chiqui" no volverá a la pantalla chica del Grupo Clarín y fue Adrián Suar quien contó los verdaderos motivos del adiós. "Es la verdad", sostuvo el gerente de la señal.

"No se llegó a un arreglo económico, no se pudo. Además había muchas cosas del lado de Nacho. No se podía hacer en el Canal porque ya tenían el otro espacio construido, lo cual era entendible. También querían que estuvieran las dos juntas porque sino, decían que no le cerraba el número. El problema es que nosotros queríamos a Mirtha los sábados pero Juana no quería los domingos", contó Adrián Suar en diálogo con LAM.

Confirmando su versión, Suar afirmó: "Esa es la verdad... después a la productora de Nacho no le cerró el número, dijeron que iban a perder plata... lo escucho, lo entiendo, hicimos el mayor esfuerzo dentro de lo que creo yo, podíamos hacer. Yo creo que la oferta que le habíamos hecho para mí, estaba bien pero lo que está bien para mí puede no estar bien para otros".