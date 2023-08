Mirtha Legrand dijo lo que todos pensaban de Javier Milei: "Sí"

La diva de los almuerzos habló sobre su regreso a la pantalla de El Trece y aprovechó la oportunidad para referirse al candidato presidencial de La Libertad Avanza.

Mirtha Legrand confirmó su regresó a la televisión. Luego de varias idas y vueltas, la diva de los almuerzo volverá con su programa a la pantalla de El Trece. Nacho Viale, su nieto y productor, trabaja a contrarreloj para cerrar todo para la primera emisión y los posibles invitados.

La matriarca de la familia Legrand-Tinayre dialogó con Socios del Espectáculos y anticipó que el ciclo tendrá una fuerte impronta política debido a la cercanía con las elecciones generales de octubre. Además, se refirió puntualmente a Javier Milei, ya que el economista conoció a Fátima Florez, la flamante pareja del candidato de La Libertad Avanza, en su mesa.

“Mirtha se nos hace inevitable preguntarte por tu regreso a la televisión”, le dijo el cronista del ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. Sin embargo, la diva eligió no dar precisiones. “Hablen con Nacho”, se limitó a responder Legrand a la salida del Luna Park. donde asistió a ver Drácula.

Luego, los periodistas le preguntaron sobre la fecha del esperado regreso, pero la diva mantuvo su postura. “¿Vuelve el 23 o el 24 de octubre al final, como circuló?”, indagó el movileto “Nacho no me confirmó nada. Estuvo ayer conmigo en casa, y no me dijo nada”, contestó. “Pero sería antes de las elecciones generales ¿no?”, le preguntaron desde otros medios a Mirtha. “Pienso que sí, pienso que sí. Esta semana Nacho seguro lo confirmará”, insistió.

Además, le preguntaron si en la primera mesa iban a estar Javier Milei y Fátima Florez, como empezó a circular en las últimas horas. “No sé, no sé”, indicó la conductora. “¿Pensó en otro invitado?”, le arrojaron. “No, no”, contestó ella. “Pero los candidatos seguro que sí van a estar, ‘¿no?”. “Sí, sí…”, soltó Mirtha con timidez.

“¿Recibiría a Massa?”, fue la última pregunta que escuchó la diva. “No, no. No sé… no quiero hablar de política”, respondió tratando de esquivar el tema. Ya en estudio, Lussich completó la información con que Juana Viale también tendrá su programa, tal y como ocurrió el año pasado: “Juana Viale volvió a la negociación, no se descarta la posibilidad de que finalmente esté los domingos, y los sábados son de Mirtha”.

Mirtha Legrand habló sobre el romance de Milei y Fátima Florez

El romance entre Javier Milei y Fátima Florez generó gran revuelo en el mundo del espectáculo. Ambos confirmaron la semana pasada la relación e indicaron que era algo muy reciente. Sin embargo, se conocieron a finales del 2022 cuando coincidieron como invitados en la Noche de Mirtha.

El mismo día que el noviazgo salió a la luz, TN Central se comunicó con la figura de El Trece para consultarle sobre el "flechazo" que se dio en su mesa y Mirtha se animó a autodenominarse como "la celestina". "Cuando me enteré no podía creerlo, me alegra por el bien de los dos. Me enteré por televisión", manifestó la diva.

"No me di cuenta en ningún momento. Vi el momento en que se conocen en la mesa, todo cordial como es siempre, pero no me di cuenta del futuro romance", sostuvo Legran, en diálogo con Mario Massaccesi. Luego, contó detalles sobre ese programa: "Fátima estaba preciosa ese día, yo se lo dije varias veces, pero Milei hablaba de política. Hay momentos de Milei en ese programa que no se pueden perder, hoy es el hombre del momento en la Argentina. Habla de los padres... pero del romance nada", sumó la diva de la televisión. Y cerró la comunicación con una broma: "Yo soy la celestina"

Ese primer encuentro entre el libertario y la humorista también se trató en el Diario de Mariana, el programa conducido por Mariana Fabbiani en América TV. Pepe Ochoa, uno de los panelistas del ciclo, era el encargado de las redes sociales de La Noche de Mirtha y contó detalles de ese día: "Ellos se conocen en el estudio donde grababa Mirtha Legrand en ese momento. Yo los entrevisté a los dos. A Milei le llega como de casualidad el teléfono de Fátima. Pegaron onda en la mesa". "En la previa estuvieron bastante charlatanes. Fátima tiene dos celulares. Uno lo contestaba a veces Norberto (su exmarido), y a Fátima le llega (el mensaje de Milei) al que no controlaba Norberto", precisó.