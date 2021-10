Mirtha Legrand internada: Juana Viale aseguró que se investiga cómo se filtró la foto de su abuela

En un móvil con Intrusos (América TV) Juana Viale habló de la polémica que desató la imagen de Mirtha internada.

Mirtha Legrand fue internada el jueves luego de presentar un malestar en el pecho. La diva fue trasladada de urgencia al Sanatorio Mater Dei, donde le realizaron estudios. Tras la viralización de una polémica foto de la conductora internada, se reveló cómo ocurrió la filtración.

Según explicaron desde ese centro médico, la conductora tenía "una obstrucción coronaria" y le tuvieron que colocar dos stents. A raíz de la escandalosa filtración, el periodista Alejandro Guatti informó en Intrusos que las autoridades de ese centro médico quieren dar con la persona que tomó esa imagen y tomar medidas disciplinarias.

Desde el Sanatorio Mater Dei comenzaron una investigación para saber si esta foto fue capturada por un empleado desde una central de seguridad, donde monitorean con cámaras las habitaciones de los pacientes de la unidad coronaria. En una nota con Intrusos, Juana Viale dio su parecer sobre la foto de Mirtha, que se filtró en las redes sociales.

"Me parece una pelotudez que hagan esas cosas", expresó la nieta de la estrella de la TV sobre la foto que circuló luego de conocerse la noticia de la internación. "¿Te enoja?", le preguntó el cronista de Intrusos. "No me enoja. Me parece que tiene que haber un límite y hay que preservarlo", acotó Juana, que trató de minimizar el tema, pese a que en el Sanatorio comenzaron con una investigación para saber cómo se filtró esa imagen.

El último parte médico de Mirtha Legrand

"La señora Mirtha Legrand "continúa evolucionando favorablemente y permanecerá bajo monitoreo hasta su completa recuperación", informaron desde el nosocomio del barrio porteño de Palermo. "Agradecemos todas las muestras de respeto y cariño hacia Mirtha y su familia", cerró el comunicado al tiempo que aclararon que "mañana a las 11:00" emitirán un nuevo parte médico.