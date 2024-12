Mirtha Legrand dio la cara y contó lo que le pasó al aire en El Trece: "Desagradable"

Mirtha Legrand le pidió disculpas a la gente por lo que hizo.

Mirtha Legrand es una de las conductoras más reconocidas de la televisión argentina, sobre todo por su estilo para preguntar sin tapujos a la hora de abordar a sus invitados. En ese sentido, la presentadora debió pedir disculpas por lo que vivió con el empresario Roberto García Moritán en pleno aire de El Trece.

La madre de Marcela y Daniel Tinayre tuvo un fuerte altercado con el exmarido y padre de la hija menor de Pampita cuando éste fue como invitado a su ciclo, La Noche de Mirtha. En ese sentido, Legrand reconoció que la situación se le fue de las manos, por lo que optó por pedir disculpas públicas al exmandatario porteño.

"Bueno, quiero comentarles algo. En el último programa yo tuve un entredicho... Yo, porque la otra persona no dijo nada desagradable, con Roberto García Moritán. Le quiero pedir disculpas", comenzó su descargo la abuela de Juana Viale. Y siguió: "No estaba en mi ánimo discutir con él, pero yo no sé qué me pasó. Me salió relucir una cantidad de cosas que yo había leído que me habían molestado. Le pido disculpas. No me gusta que nadie se sienta mal en mi programa".

Legrand aludió a su usual manera de preguntar pero reconoció su error: "De costumbre no hago ese tipo de cosas. Yo soy picante para preguntar porque no me gusta hacer un programa aburrido, pero esta vez se me fue la mano con la picardía, me parece. Así que le pido disculpas. Mil perdones, Roberto. Y bueno, cuando quieras este programa está abierto para lo que quieras decir".

Mirtha Legrand tiene 97 años.

El duro diálogo de Mirtha Legrand con Roberto García Moritán

"¿Cómo la estás pasando? Qué guerra que nos diste. ¿Por qué te separaste? ¿Por qué se separaron? ¿No fuiste fiel?", preguntó la conductora de TV. Por su parte, Moritán respondió: "Mirá, Mirtha. Yo quiero decirte primero que todo este tiempo para mí fue muy difícil. Bajé 8 o 9 kilos, pero ahora estoy mejor. Poniéndome fuerte y cada vez mejor. Fue muy brutal lo que viví. Mi responsabilidad como funcionario público es responder a lo que tiene que ver con el compromiso con quien me votó".

En ese momento, Mirtha picanteó el clima al afirmar: "Pero a nadie importa que sos funcionario público, a la gente le importaba que eras el marido de Pampita". Moritán, con tono de enojo, respondió: "Creo que estás confundida, hablás en general, decir 'nadie' es injusto. Creo que estás siendo muy injusta. Creo que me estas tratando mal. Hay un tono y una búsqueda que no me agrada y no me identifica".

"La buenita no me voy a hacer. Yo te voy a preguntar todo lo que quiero preguntar", agregó Legrand. Y Moritán cerró: "Y yo te voy a responder todo. Pero creo que es un tono muy hostil y te voy a pedir que lo bajemos un poco porque yo vine acá por vos". El momento televisivo fue comentado por todos los programas de espectáculos y se volvió viral en las redes.