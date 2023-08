Mirtha confirmó lo que todos pensaban de Luis Miguel: "Un poco cambiado"

Luis Miguel invitó a Mirtha Legrand a uno de sus shows en el Movistar Arena y la diva confirmó lo que todos pensaban del artista mexicano.

Mirtha Legrand fue a ver el show de Luis Miguel en el Movistar Arena y sorprendió al confirmar lo que todos pensaban del famoso cantante mexicano, quien estuvo en el centro de la polémica en los últimos días. "Estaba un poco cambiado", opinó la diva de las mesazas en diálogo con la prensa, tras recibir el saludo del artista.

Luis Miguel se volvió tendencia en las últimas semanas luego de que se empezara a especular con que tenía dobles que estaban dando los shows en Argentina, en el marco de su más reciente tour. Si bien en las redes sociales se mantuvieron esos rumores, lo cierto es que desde la productora lo negaron.

Quien se metió en la polémica en las últimas horas fue nada menos que Mirtha Legrand, invitada por el propio artista mexicano a sus conciertos en el Movistar Arena. Inclusive, Luis Miguel bajó del escenario sobre el final del show para agradecerle particularmente a Legrand por su presencia, en un momento que se volvió viral rápidamente.

"Yo la verdad eso que dicen que hay otro que lo suple... es mentira, es él que canta, tiene una voz fantástica. Sin parar, dos horas cantando”, opinó la diva ante los micrófonos, tras el concierto. De todos modos, Mirtha lo notó algo distinto: "Estaba un poco cambiado, pero es el mismo. Todo eso que cuentan no sé, yo lo vi igual que siempre y yo hacía muchos años que no lo veía, pero lo vi esplendido, joven, más flaco".

"Bajó, me dio una rosa blanca, me dijo muchas gracias por haber venido y me dio tres besos. Amoroso y le dije 'mirá, sos un genio como cantas, cada día mejor realmente. Una maravilla. Canciones con muchos agudos'", cerró Mirtha, que quedó sorprendida y contenta por la invitación de Luis Miguel.

Video: el inesperado beso entre Mirtha Legrand y Luis Miguel en pleno show

Mirtha Legrand está con otras actividades alejada de la televisión ante la negativa de El Trece de contratarla. Es por eso que aprovechó para asistir al recital de Luis Miguel en el Movistar Arena y se llevó una inesperada sorpresa: el cantante mexicano bajó del escenario y le dio un beso.

En las redes sociales, se viralizó un video que sorprendió a más de uno. La protagonista principal es Mirtha Legrand, quien fue a ver el show que brindó Luis Miguel el martes 15 de agosto en el marco de una gira por Latinoamérica donde programó un total de diez recitales en Argentina.

Ni bien el cantante mexicano se dio cuenta que estaba entre el público, bajó del escenario, le dijo unas palabras y procedió a darle un cálido beso. Esta situación generó un fervor en el público, que comenzó a gritar eufórico por la actitud que tuvo el creador de La Incondicional.

La diva de los almuerzos se encuentra completamente afuera del mundo de la televisión luego de que no se haya concretado la negociación con Adrián Suar para que trabaje en El Trece. Su última aparición en la pantalla chica se dio en el homenaje que le hicieron en la ceremonia de los Premios Martín Fierro 2023 llevada a cabo el 9 de julio.