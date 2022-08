Miriam Lanzoni fue hospitalizada tras un impactante accidente: "Chorreando sangre"

La actriz y diseñadora de moda vivió una situación doméstica que derivó en su hospitalización. Los detalles.

Miriam Lanzoni sufrió un increíble accidente en su casa ocurrido en las últimas horas. La actriz y diseñadora de moda se llevó un gran susto, tanto que dado su gravedad tuvo que ser hospitalizada para realizarse los estudios pertinentes y quedar a evaluación por los médicos: "Pudo haber sido mucho peor".

El terrible accidente de Miriam Lanzoni fue ocasionado por su gato, quien le lastimó casi todo el rostro perforándole el ojo. "Entró hoy al sanatorio chorreando sangre, se agarraba la cara", precisó Estefi Berardi en la edición de LAM del lunes 1° de agosto, programa conducido por Ángel De Brito por América TV.

Lo que sucedió es que la actriz rescató a un gatito de la calle y a su otro animal no le gustó nada. Cuando comenzó a darle besos en la cara "se ve que le sintió el olor al gato rescatado y le pegó arañazos", informó la panelista de LAM en un trágico hecho que "pudo haber sido mucho peor".

Lanzoni tenía algunos trabajos por delante en estos días y debió suspenderlos por este accidente doméstico que le produjo serios problemas en su rostro. "Tiene cortado el cachete, la oreja y con la uña le perforó el ojo. Por suerte no llegó a la córnea y ahora la situación está controlada", agregó Berardi.

Durante la jornada del martes 2 de agosto, deberá volver a la cínica para seguir realizándose más estudios con el objetivo de tener la situación controlada por los médicos. "Estuvo super mal. Está muy preocupada porque tiene la cara super mal y tiene mucho trabajo", cerró la panelista.

El duro momento que atraviesa Miriam Lanzoni

La actriz Miriam Lanzoni se expresó sobre la lucha por ser mamá que lleva adelante desde hace años y confesó su angustia tras ser víctima de una estafa económica y emocionalmente. La expareja de Alejandro Fantino estaba conectada con una fundación para adoptar a un niño de Haití y, de un día para el otro, los contactos de ese ente desparecieron de su alcance.

"Ella está muy angustiada en este momento, no solo por la estafa económica por el dinero que conlleva una adopción, sino también por la parte emocional", relató la periodista Paula Varela en el ciclo Socios del Espectáculo y reveló que Lanzoni se acercó a esta fundación llamada APNI cuya directora es Mar Granier. "Se comunicaron por videollamada, ella fue porque una amiga fotógrafa le contó que pudo adoptar de esa manera", agregó la panelista. Además, Varela contó que Lanzoni decidió no hacer el proceso en Argentina por la burocracia y por una guarda de dos años, que implica la posibilidad de que le quiten al niño.

Lanzoni habló con el ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares sobre el tema y se mostró acongojada: "Primero lo habíamos empezado con Alejandro (Fantino) al trámite y cuando me separé tuvo que empezar todo desde cero de forma monoparental por sugerencia de la fundación. Fueron casi tres años de esos trámites de nuevo". Miriam contó que ese proceso comenzó en Argentina y siguió en Haití. "Ahora perdí contacto con la fundación, estoy angustiada y desorientada. Siempre tuve contacto con su directora y de repente no me respondió nunca más un mail y creo que dieron de baja la página", continuó la actriz y aseguró que le resultó extraño que la Embajada tampoco le pudiera dar una respuesta al respecto ya que ellos abalan esa fundación radicada en España.