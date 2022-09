Mica Viciconte blanqueó los rumores de crisis con Cubero: "Problemas en casa"

Mica Viciconte rompió el silencio sobre los rumores de separación con Fabián Cubero y aseguró que su casa "fue un caos" en los últimos días.

Mica Viciconte habló sobre los rumores de separación con Fabián Cubero, con quien comparte a su hijo recién nacido Luca, en medio de las versiones de crisis que circularon durante las últimas semanas. La respuesta de la influencer sorprendió aun más: confesó que "hubo problemas en casa" y que su hogar "fue un caos".

Si bien Viciconte tiene un contacto a diario con sus seguidores a través de las redes sociales, hay muchas cosas sobre su vida personal que se reserva para sí misma. Recientemente, muchos de sus seguidores especularon que estaría atravesando una crisis con el exfutbolista.

Ariel Rodríguez Palacios, conductor de Ariel en su Salsa (Telefe) aprovechó la ocasión para preguntarle a la ex Combate qué tan ciertas son estas versiones. "A Mica le gustan los porotos", bromeó el conductor. "Sí, es verdad, me encantan", respondió Viciconte. "¿Ya volvió de Brasil el muchacho?", indagó Palacios. Mica le explicó que "ya volvió, aunque no llegó en horario y fue todo un caos".

"Hubo problemas en casa, pero no hubo crisis como dicen todos los portales", aclaró la mediática. "Bueno, Mica, ya que estamos podés aclarar si hay o hubo crisis entre ustedes", le pidieron en el programa. "No, no hay crisis ni pasa nada. Estamos muy bien, bárbaros, no sabés", expresó con un claro tono de ironía. "¿Hubo encuentro fogoso?", indagaron sus colegas. "No, nada de eso, si llegó tarde y fue todo un caos. No sabés lo que fue anoche nuestra casa; un quilombo. El vuelo salió tarde y eso descompaginó todo", cerró Viciconte.

El cruce entre Fabián Cubero y Nicole Neumann

Fabián Cubero y Nicole Neumann protagonizaron un nuevo enfrentamiento en redes sociales. Aunque no fue una pelea explícita, ambos se tiraron indirectas que dejaron en claro que su vínculo está lejos de ser pacífico. Todo comenzó cuando se rumoreó que Cubero le había negado a Nicole un permiso para viajar con sus hijas. Al ser consultada al respecto, la modelo contestó: "No estoy al tanto. Llegado el momento de viajar al exterior tendré que chequear. Si es así, qué le hace una mancha más al tigre".

Y agregó: "No me hago ideas de lo que no sé si es una realidad o no. Todo tiene solución. Yo solo te puedo hablar de mí. Es difícil hablar del otro. Acá el tema no son mis sentimientos, son los hechos. Y los hechos hablan por sí solos". Más tarde, se dirigió a sus redes sociales y publicó la frase: "Jamás discutas con burros. La peor pérdida de tiempo es discutir con el necio y fanático al que no le importa la verdad o la realidad, si no solo la victoria de sus creencias e ilusiones. Jamás pierdas tiempo con discusiones que no tienen sentido".