Matías Alé intentó seducir a Estefanía Berardi y lo mandaron al frente en vivo

Estefi Berardi, panelista de Mañanísima, expuso que Matías Alé intentó seducirla.

Matías Alé, quien en este momento está reemplazando a Carmen Barbieri en Mañanísima, aprovechó la oportunidad para acercarse a Estefanía Berardi, una de las panelistas, e intentar seducirla. En medio de ese momento de tensión, Estefi le recordó un dato clave: que años atrás, el mediático había intentado conquistarla por Instagram.

Todo comenzó cuando Alé leyó en vivo los mensajes que las seguidoras del programa le dejaron. Uno de ellos decía: “Me encantaría conocerte, Matías”. En respuesta, el ex de Graciela Alfano le devolvió el coqueteo: “Yo soy muy fácil, eh. Soy muy gauchito, a mí me conocés enseguida”. Berardi le preguntó sobre su presente sentimental y le recordó que, un tiempo atrás, habían tenido una interacción virtual.

“¿Estás solo, Mati? ¿Te gustaría conocer a alguien?”, indagó Estefi. “Sí, mi amor. Decí que llegué tarde con vos”, le contestó el actor. “Sí, soy re noviera. Y ahora estoy de novia. aunque en el medio de mis parejas estuve un tiempo sola, igual”, respondió la panelista. Matías reveló que tiene “ganas de incursionar en el amor de vuelta” y que tiene instaladas muchas aplicaciones de citas, como Tinder y Happen, pero que todavía no lo consiguió.

“En un momento vos me hablaste por Instagram, creo. Me pusiste: Hola, ¿cómo andás? No me acuerdo bien, fue hace un montón”, contó Estefi. Con un gesto de incomodidad, Matías le pidió que cambiaran de tema. “No des fechas por las dudas. El quilombo en el que me metí... Yo solo me metí en esto”, expresó con una risa nerviosa. Berardi agarró su celular y empezó a buscar ese viejo mensaje. Al encontrarlo, lo leyó en voz alta: "Hola, pasé por acá para saludarte. No me saludaste". A pesar de que todos en el set se rieron, Estefi aseguró que fue un mensaje "buena onda".

Estefanía Berardi expuso que Matías Alé le fue infiel a Graciela Alfano

A comienzos de 2022, la panelista de Mañanísima reveló en una de las ediciones del programa un secreto que casi nadie sabía: que Alé había engañado a Alfano con una amiga suya, a quien le escribía mediante un mail falso. “Yo sé de relaciones de Matías mientras estaba con Graciela. Ahora lo cuento porque ya pasaron 1500 años y está re superado y Graciela sabe de esto también. Matías le escribía desde un mail trucho llamado pitufino@hotmail. Le escribía a una amiga mía de Lomas del Mirador”, expuso.

“Matías, tenías un mail. Desde ‘Pitufino’ vos les escribías a las chicas. Yo lo sé y lo vi con mis propios ojos”, lo acorraló Berardi. Según contó, Matías y su amiga estuvieron saliendo durante varios meses e incluso el nombre de la joven llegó a circular en algunos medios, pero como no quería tener problemas, siempre “lo negó a morir”.