Masterchef: quién quedó eliminado este domingo 30 de abril

Luego de una complicada jornada de domingo, un participante abandonó el programa de gastronomía.

Luego de una ardua semana de competencia que dejó bastante que desear para algunos participantes de Masterchef Argentina, los peores de la semana tuvieron que enfrentar una complicada gala de eliminación. Finalmente, y por decisión del jurado, un concursante terminó por abandonar la competencia.

La velada del domingo enfrentó a Agustín, Daniela, Rodolfo, Aquiles, Candelaria, Antonio y Estefanía. A penas ingresaron a las cocinas, con los nervios habituales de las jornadas de eliminación, los participantes escucharon la complicada consigna del día: tenían que preparar un plato con los ingrediente que le propició el jurado y respetar la consigna de "menos es más". Entre la variedad de alimentos destacaron las mollejas, la guayaba, el rábano picante, kale y un especie de papa africana.

La jornada se despeñó sin mayores inconvenientes, ya que la mayoría de los participantes pudo organizarse bien y pensar recetas innovadoras y diferentes. Sin embargo, la situación se complicó cuando, faltando 15 minutos para presentar el plato, el jurado decidió sumar avellanas, hibiscus y pomelo, ingredientes que debían ser incluidos si o sí en las presentaciones.

Finalmente, luego de una complicada presentación que dejó mucho que desear, pese a tener algunos ingredientes bien cocinados, Agustín se convirtió en el nuevo eliminado de Masterchef. "No me quería ir, pero me estaba quedando atrás y me tocaba irme", dijo cuando se despidió del ciclo.

El fuerte rechazo del jurado de Masterchef con una participante: "Es incomible"

El jurado de Masterchef se mostró completamente inflexible y duro con la preparación de una de las participantes del popular certamen gastronómico de Telefe y dejaron en claro que no estaban nada conformes con su labor del día. "Es incomible", destrozó Donato de Santis a lo que había hecho Daniela en el jueves de última chance.

Los participantes que tuvieron una floja semana en Masterchef tenían la oportunidad el jueves de salvarse de la gala de eliminación del próximo domingo y quien pudo aprovecharla fue Juan Francisco. El desafío que se les presentó a los cocineros amateur fue el de preparar la mejor hamburguesa posible, sin la complicación de una caja misteriosa y con el beneficio de tener el mercado a disposición, acompañada de una guarnición.

Mientras el guardavidas de San Bernardo optó por un blend de roast beef y entraña, quien no tuvo una buena noche en las hornallas más famosas del papis fue Daniela, y el jurado se lo hizo saber con dureza. Es que la participante quiso sorprender a Betular, Martitegui y De Santis con una ambiciosa hamburguesa de langostinos y unas papas a la provenzal.

"¿Esto es (nada más)?", preguntó filoso Damián Betular cuando Daniela presentó su preparación ante el jurado. La participante buscó justificarse aclarando que se había quedado sin langostinos, por lo que había tenido que agregar "un poco de papa". Con cara de asco, Martitegui fue el primero en dar su veredicto: "Daniela, el langostino parece crudo, nunca se terminó de unir. Parece como un tartar de langostinos metido adentro de un puré. No me gusta".

"No hay nada bien en esta hamburguesa. Ni la guarnición, ni el pan, ni la hamburguesa. Nada", coincidió Betular, durísimo. Para cerrar con las devoluciones, Donato de Santis la aniquiló: "Daniela, la hamburguesa es incomible. No es que sea fea pero literalmente no se puede comer". "En este caso, el sabor no es puntualmente el problema sino que, por ahí, hay una expectativa de cómo tiene que ser una hamburguesa. Y eso no está tan logrado", concluyó la participante a modo de mea culpa.