El relato de la triste infancia del exfutbolista quebró a todos los participantes.

La gala del jueves de "MasterChef Celebrity" hizo llorar a televidentes, participantes y jurado por igual, duplicando las varas de rating que aplastaron al "Cantando 2020". En la consigna del día los participante debieron escarbar en los recuerdos de su niñez y replicar la receta que más representara esa época de sus vidas. El "Turco" García fue la sorpresa de la velada, conmoviendo a todos con su dura historia de vida y sus excelentes milanesas: “Vivía en una casa de chapa y no tenía baño”

Al levantar las campanas sorpresa, los famosos se encontraron con una foto suya de pequeños. Las lagrimas empezaron a aflorar y cada uno relató su infancia. Cuando le tocó al exfutbolista, explicó: “Me hace acordar mucho a Fiorito, a Lugano... Vivía en una casa de chapa y no tenía baño. Teníamos el Riachuelo al lado y hacíamos ahí, en un pozo, las cosas”.

“Era muy pobre, pero tuve una infancia feliz. Y hoy, por el presente de estar acá después de todo lo que pasé y que ustedes ya saben, soy un agradecido de la vida", siguió el "Turco". Con lagrimas en los ojos, señaló la importancia del plato que iba a preparar para deleitar al jurado: milanesas. “Cuando había eso era como que se cumplía un sueño, era un festejo. Si tengo que hacer lo que comía de chico eran tres litros de agua, un caldo de gallina y tres fideos dedalito”, afirmó, quebrado.

Y siguió: "La verdad que cuando comíamos milanesas, que era una vez por mes, era como un festejo. Era cuando mi viejo cobraba el medio aguinaldo o algo. Si no, fideo, fideo y mortadela”. Así, el participante reversionó las clásicas milanesas de ternera con puré de papas y les agregó huevo frito y salsa blanca.

La devolución del jurado

Cuando le tocó pasar al frente, el "Turco" le puso de nombre al plato "Para llorar a lo loco". "Creo, no quiero presionar con esto, que desde que estoy acá es el mejor plato”, aseguró, ante la mirada del jurado. Intentado contener su emoción, exclamó que no lloraría ya que acostumbra a hacerlo cuando está solo y nadie puede verlo.

Y en el momento cúlmine, una vez que los jurados probaron el plato, se produjo el momento más emotivo de la noche. “La salsa blanca no lo trae a esta época, para nada, lo deja en 1980. Pero no importa: es súper emocionante. Es increíble, da a festejo. Lo mismo que vos contás, es un festejo comerlo. Da mucha alegría comerlo. No sé que le pusiste al puré, pero está súper rico. Está como un terciopelo de papa, es impresionante. El huevo está increíblemente bien. No puedo separar todo lo que vos contaste con lo que habrás sentido el día del mes que podías comer eso. Está súper logrado lo que te pedimos que hagas. Y es muy emocionante”, sentenció Germán Martitegui.

Mientras el "Turco" lloraba, Donato de Santis sumó: "Sigo conociendo tu historia. Y te estoy agradecido porque me hacés conocer esta Argentina que viviste, la Argentina hecha de piso de tierra y de chapa, pero también de potrero, de ilusiones, de aventura, de país nuevo, de ganas de salir y de hacer cosas. Igual que hiciste vos. Estás acá con un plato que realmente habla de vos. Te felicito. El puré está espectacular. Y la milanesa también”.

Si bien solo un participante debía salvarse de la gala de eliminación del domingo, el jurado decidió romper las reglas y mandar al balcón al "Turco". Por otro lado, el mejor plato de la noche fue el de "El Polaco", que sorprendió con unos varénikes con receta de su abuela.