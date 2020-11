La Beatriz Kiddo criolla: Franchín fue el meme de la noche.

Los extravagantes looks de Analía Franchín son material de memes para Twitter y motivo de risas entre sus compañeros de "MasterChef Celebrity". En la gala de eliminación del domingo, la periodista cocinó caracterizada de Uma Thurman en "Kill Bill". Katana en mano, hizo una insólita demostración al jurado del uso de la espada samurai. Pese a la llamtiva entrada, fue víctima de una brutal caída mientras regresaba a su estación de trabajo.

La mediática periodista tuvo el mismo desafío que sus compañeros: preparar una pasta con base de seso. Luego de que Santiago del Moro la presentase, Franchín entró al estudio caracterizada como Beatriz Kiddo y, katana en mano, desfiló con la espada samurai. "Está en cualquiera. Analía está loca", sentenció Leti Siciliani, en los comentarios grabados, sobre la actitud de su compañera.

"Hoy vengo a matar o morir", lanzó Analía Franchín en su imponente entrada. Cabe destacar que además de la katana, la peluca rubia con la que llegó al desafío portaba una "mini" cuchilla que, durante el momento de su devolución, blandió ante el jurado. Asustado, Germán Martitegui expuso: "Yo no voy a probar tu plato. Te felicito, está bárbaro. Tiene un cuchillo". Luego del chistoso intercambio, los jurados coincidieron que en que las pastas de Analía fueron de las mejores de la noche.

Pero el mayor blooper que protagonizó la periodista fue apenas volvía del mercado cuando, por correr apurada, tropezó con un pedazo de champignon y tuvo una fuerte caída que hizo que algunos ingredientes se rompiesen. "Se me quedó un pedazo de champiñón, fue como pisar una cáscara de banana. Así me quedaron todas las rodillas. Fue como pisar una cáscara de banana", comentó Franchín, recuperada. Bromeando, Santiago del Moro lanzó: "A dejarlo todo... pero no tanto".