Martín Salwe apuró a un periodista de América TV: "Por tu culpa"

Martín Salwe fue interceptado por un notero de LAM en la antesala de la final de El Hotel de los Famosos. Cuál fue su reacción.

Martín Salwe rompió el silencio y brindó declaraciones a un movilero de América TV. El finalista de El Hotel de los Famosos, reality show emitido por la pantalla de El Trece, se mostró incómodo por haber sido interceptado y apuró al periodista que lo entrevistó.

El locutor, uno de los participantes más polémicos de El Hotel de los Famosos, fue visto camuflado en la vía pública pero no pudo escapar al móvil de LAM, programa conducido por Ángel De Brito en América TV. Frente a esta situación, pidió que no se extienda la entrevista dado que todavía sigue en el reality show de El Trece y por contrato no puede dar notas.

"No voy a cobrar el sueldo por tu culpa", expresó el locutor de ShowMatch. En medio del dinámico ida y vuelta con el notero, y teniendo en cuenta que se conocían de otros trabajos, Salwe volvió a insistir: "Pará, en serio, no puedo decir nada, me conocés".

Aún así, se quedó frente a las cámaras y comenzó la entrevista, en primer lugar, con vistas a saber qué le parece la respuesta de la gente tras su participación en El Hotel de los Famosos. "Hay que entender que es un juego, es un reality. Si me confundí pedí disculpas ahí adentro. No pasó nada grave, de verdad, hay otros temas", sostuvo.

En este sentido, continuó para destacar que "está bueno que se haya generado esto, que la gente tome fanatismo y partido por uno y por el otro, pero listo, muere en un juego, en un programa de televisión". Sin darse cuenta, ya habían pasado varios minutos de la nota contemplándose que todavía sigue en carrera en el reality show y estaría incumpliendo su contrato: "Esta es la última. Me van a matar ¡No voy a cobrar el sueldo, tengo que pagar las compras! ¿No entendés que tengo que ir al super?".

En última instancia, Salwe dejó en claro que no tiene relación con varios participantes de El Hotel de los Famosos. "Uno cuando entra ahí entra con los amigos de la vida y si te podés llevar algunos está bueno. Pero no es que uno va a buscar amigos, yo entré a participar", indicó.

La pelea con Flor de la V

Hace varios años, Martín Salwe colgó tuits transfóbicos en su cuenta de Twitter, hecho sobre el cual se hizo eco Flor de la V y repudió completamente. "Creo que la gente se puede equivocar. Me dolió mucho. Fue dolor. Era una persona con la que compartía", manifestó la conductora de Intrusos días atrás sobre su excompañero en el programa Corte y Confección.

Al respecto de esta situación, Martín Salwe dio detalles de lo qué piensa en torno a sus tuits y a lo que dijo Flor de la V. "Tenía 12 años, era recontra chico y obviamente le explicaba que hoy pienso totalmente distinto, milito por lo contrario, tengo otras convicciones y lo hice de nene chico, de no estar maduro. Me pone mal porque la quiero, la respeto", lamentó.

El llanto desconsolado de Martín Salwe en El Hotel de los Famosos

Martín Salwe es el primer finalista de El Hotel de los Famosos. Tras un desafío durísimo en dupla con Lissa Vera, se consagró ganador, por lo que reveló qué sensaciones tiene en caso de que sea el campeón del reality show de El Trece en medio de un mar de lágrimas por la emoción del momento.

Faltan muy pocos días para que finalice El Hotel de los Famosos y solo cuatro participantes continúan en carrera. Se trata de Martín Salwe, primer duelista, Alex Caniggia, Lissa Vera y Walter Queijeiro, los últimos tres, con posibilidades de enfrentar al locutor de ShowMatch en la final.

En este sentido, Salwe dialogó en primera instancia con "El Chino" Leunis una vez consumado el desafío que lo catapultó a ser finalista y luego con las cámaras del programa. Al momento de hablar con el conductor, no pudo contener el llanto: "Estoy muy contento de verdad".

Cuando se recuperó de la emoción, pudo contar qué le estaba pasando por su cabeza. "Es poco creíble pero te juro que pensé todo esto antes de conocer el hotel, antes de conocer el predio de Cañuelas. Desde que me convocaron dije 'lo empiezo a trabajar'", indicó.