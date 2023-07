Marixa Balli cruzó a Carmen Barbieri y le dijo de todo al aire: "Te callás"

Marixa Balli y Carmen Barbieri se sacaron chispazos al aire en América TV por una pelea que viene desde hace tiempo. El tenso momento entre las mediáticas.

Marixa Balli se enojó con Carmen Barbieri y no dudó en exponerlo en pleno vivo de LAM, donde trabaja como panelista. Esta situación se generó como consecuencia de una pelea que tuvieron ambas hace unos veinte años atrás, por lo que se vivió un tenso momento en América TV.

En el programa que conduce Ángel De Brito, Marixa Balli se sacó luego de que la producción muestre un tape de Carmen Barbieri hablando sobre una posible reconciliación con ella en Intrusos. "Antes no existían los teléfonos y leí al aire un mensaje del público, cuando iba por la mitad, leo la palabra 'mufa'. Esa palabra en mi casa estaba prohibida. Dije 'esto no lo puedo decir'. Ya lo había dicho. Le pedí disculpas y para ella son falsas. No es así", dijo la exvedette y conductora de 68 años.

Cuando volvieron al piso, Balli no le creyó nada y comenzó a soltar una serie de comentarios hacia la conductora de Mañanísima por Ciudad Magazine. "Seguramente le duele, pero realmente tengo las lolas al plato porque insiste y sigue. Porque ella disfruta hacerme concha, disfruta de ese momento. Lo que ella no sabe es que a mí todo ya me chupa un huevo", lanzó.

A pesar del duro comentario, su descargó no culminó ahí, ya que continuó con chispazos dejando en claro que no se olvidó lo que ocurrió tiempo atrás. "Sé cómo me va. Tengo una forma de ser y una personalidad que por más de ella vuelva a decir 'ay, yo no sabía y no quería leer eso al aire', cuando vos querés respetar y sabés que algo puede ser muy dañino, no lo hacés, te callás", sostuvo de manera contundente.

La drástica decisión de Carmen Barbieri que le "cambió" la vida: "Es difícil"

La salud de Carmen Barbieri se convirtió en una gran preocupación para el mundo de la farándula, ya que luego de estar internada por un grave cuadro de coronavirus a principios de 2021, la conductora sufrió otros episodios relacionados a su bienestar. Fue por este motivo que Barbieri tomó una drástica decisión que "le cambió la vida".

Al aire de Mañanísima, ciclo que conduce por Ciudad Magazine, la mamá de Fede Bal reveló que decidió cambiar su alimentación, pero que todavía le cuesta muchísimo adaptarse. Precisamente, eligió llevar una dieta estrictamente vegetariana y aseguró que está "histérica". "La decisión ya la tomé. Es difícil pero estoy cambiando mi vida y estoy contenta", declaró.

"No estoy comiendo nada de carne. No voy a comer nada que estuvo vivo, nada con ojos", contó Barbieri al respecto pero aseguró que no se trata de algo que empezó a aplicar "de un día para el otro". Además, reveló que, aunque es una decisión tomada y por el momento sin reversa, le está costando muchísimo porque su cuerpo se siente de forma diferente.

"Me levanto con una panza. Es que estoy comiendo muchas harinas", se quejó Carmen. Por último sentenció que tomará medidas al respecto y empezará a tratarse con un profesional: "Tengo que hablar con una profesional para no engordar. Dejé de comer las carnes, pero estoy comiendo mucha harina y verduras".