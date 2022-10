Marianela Mirra volvió a los medios y fulminó a Jorge Rial: "Limpiate la boca"

La tucumana que se consagró campeona de Gran Hermano en 2007 apuntó contra Jorge Rial en las redes sociales. El periodista habló sobre el juego de Marianela Mirra y ésta se sacó en una historia de Instagram.

Jorge Rial habló de las estrategias de juego de Marianela Mirra en Gran Hermano 2007, para hacer una comparación con el panorama de la edición del reality que actualmente se transmite por Telefe. El periodista calificó a la tucumana como "una jugadora más" de su equipo hasta que hizo la nominación espontánea a Diego Leonardi.

"Este programa es una olla con una sopa, donde está lo que flota, que es lo primero que ves, lo que te llama la atención. Que son los personajes que hoy ya son polémicos", comenzó su descargo el conductor de Argenzuela en C5N. Y agregó: "Era intrascendente hasta que hizo la espontánea (a Diego Leonardi, con quien era compinche dentro de la casa) y explotó. ¡Esos son los del fondo de la olla! Que todavía no los vimos, y no sabemos quiénes son".

Mirra reaccionó en sus redes y acusó a Rial de tener una obsesión con ella. "Me analizás con quién me acuesto, gustos sexuales y ahora soy mala estratega. Limpiate la boca. Hoy te puedo decir yo a vos. No te quieren ni los perros. Pasó de moda la averiguación que querés llevar de la gente. Dejá vivir en paz", soltó Marianela en una de sus historias de Instagram. No contenta con lo publicado, la ganadora cuya coronación logró una de las mediciones de rating más altas de la televisión argentina (50.2 puntos) hizo otro posteo donde despotricó: "El rencor, el resentimiento que tenés. Seguís denigrando a las mujeres. Siempre podés ser un poco peor. Harta de gente como vos".

El descargo de la denunciante de "Alfa" de GH en diálogo con Jorge Rial

"Lo que digo es que tengan mucho cuidado con esta persona porque es peligroso. Lo conocí en 2017 en Punta del Este. Cuando volví a Argentina me quería contactar para hacer promociones de una cantina que él iba a abrir en el Delta. Me llevó a conocer todo, pintaba todo excelente hasta que él se empezó a involucrar sentimentalmente conmigo", comenzó su descargo la tucumana que denunció públicamente a Walter "Alfa" Santiago, participante de la nueva edición de Gran Hermano, desde un móvil con Argenzuela. Y siguió: "Empezó a decirme que me iba a bloquear la VISA. A mí me llego una persona a mi casa a amenazarme de que me iban a pegar un tiro en la cabeza si yo salía a hacer declaraciones".