Mariana Diarco contó cómo fue la discusión con Azzaro y lo destrozó: "Una rata"

Mariana Diarco pasó por Intrusos y contó cómo fue el violento cruce que protagonizó con Flavio Azzaro.

Mariana Diarco y Flavio Azzaro protagonizaron un verdadero escándalo en las últimas horas y la conductora contó en Intrusos cómo fue el violento cruce. "Un nefasto, una rata", disparó todavía indignada Diarco en diálogo con el programa que conduce Flor de la V por América TV. Además, también opinó sobre el violento accionar de El Dipy, su ex pareja.

El Dipy sorprendió a todos sus seguidores al apuntar en redes sociales contra Flavio Azzaro con una serie de tuits en los que lo amenazó con que lo iba a ir a buscar al estudio de Crónica por haber insultado a Mariana Diarco, la madre de su hijo. El cantante de cumbia contó en Twitter que se acercó a la puerta del canal y el periodista lo "hizo sacar" con la policía.

"Estaba esperando un coche en la puerta y lo veo pasar a Azzaro. Me dice 'pero, ¿no te echaron todavía?'. Yo le respondí: '¿Y vos no te fuiste?'. Enseguida, se mete rápido al canal y yo me quedo ahí sentada... ¡me agarró una bronca!", contó Mariana Diarco en diálogo con Intrusos este viernes. Lejos de que la situación terminara ahí, la periodista entró a la redacción de Crónica para "charlar".

Pero Azzaro estaba en una reunión con más gente y Diarco decidió esperarlo. "De la oficina me grita: '¿Qué me miras?, ¿qué te pasa?'. Me acerco a esa oficina y le digo: 'Te estoy esperando a vos para que me digas en la cara lo que me dijiste antes, yo me fui de Crónica TV porque sos un nefasto, una rata", siguió la conductora en el móvil con Intrusos.

Según el relato de Diarco, en ese momento Azzaro levantó el tono y la maltrató "adelante de todo el mundo". "Me trató de idiota, de estúpida, me dijo que yo me había acostado con alguien para estar en el lugar que estoy", agregó la periodista, todavía molesta con el violento enfrentamiento.

Qué dijo Diarco sobre el violento accionar de El Dipy

Por otra parte, Mariana Diarco también opinó sobre la actitud violenta que tomó El Dipy, padre de su hijo. "El Dipy es mi familia. Tenemos una excelente relación. Ayer, después de este episodio, le escribí porque quedé mal y le pedí si me podía comprar algo en la farmacia", reveló en un principio la conductora. Para cerrar, Diarco aseguró: "No justifico la agresión, pero comprendo su reacción porque somos familia".