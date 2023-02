María Laura de Gran Hermano acorraló a la producción de Telefe tras su internación: "Es lo que vende"

María Laura "Cata", exparticipante de Gran Hermano, lanzó duras declaraciones contra la producción de Telefe. El contundente testimonio tras haber sido internada de urgencia.

María Laura Álvarez, la exparticipante de Gran Hermano que es conocida como "Cata", sorprendió a todos tras haber sido internada de urgencia. Después de haber sido dada de alta, reveló qué problema de salud tuvo y apuntó contra la producción del reality show de Telefe.

"El dolor se va con una sonrisa, con un poco de suero", había escrito "Cata" en sus redes sociales desde el hospital, donde se mostró en una camilla con una vía en el brazo. Horas más tarde, salió a brindar declaraciones en diálogo con el portal Primicias Ya sobre su estado de salud, con revelaciones contundentes luego de su paso por Gran Hermano.

El posteo de "Cata" desde el hospital

"Estoy mejor pero debo cuidarme, la semana próxima deben realizarme una cirugía para que no se vaya a mayores el problema. Pero estoy bien, tratando de cumplir con lo que tengo que hacer pero sin dejar de cuidarme, tal como lo indicó la doctora. Todo lo que se manifiesta en el cuerpo es por algo", expresó la catamarqueña. En ese momento, cuestionó el rol de Telefe con los exparticipantes que abandonan la casa.

"Hay un vacío muy grande que se les hace a algunos participantes. Solo se vende a algunos, a otros se los deja en el olvido", lanzó. Allí amplió y dijo que para que le den un lugar "tenes que generar puterío y salir a matar o morir para que te den un espacio, y lamentablemente es asi, es lo que vende".

En la última instancia de la nota, remarcó que hay gente que "nos quiere o no, hay de todo, pero te borran cuando no armás bardo". Sumado a eso, reveló que tienen contrato con Telefe por los próximos dos años "pero somos descartables", y concluyó: "En un momento todos éramos jugadores y todos les servíamos de la mima manera, pero ya no. Y todo esto te afecta, todo afecta a todo".

Fuerte denuncia de Maxi contra la producción de Gran Hermano: "Me prohibieron"

Maxi Giudici volvió a colocarse en el foco de la polémica tras haber hecho una fuerte denuncia contra la producción de Gran Hermano. Según reveló él mismo, debido a una cuestión de contrato, las autoridades del programa le impidieron cumplir uno de sus mayores sueños.

Según se había dado a conocer hace algunos días atrás, tanto el cordobés como su novia, Juliana, iban a formar parte de la trasmisión de TNT Sports del partido que disputó a River y Arsenal. Precisamente, ambos iban a tener la oportunidad de trasmitir desde la cabina y, para Maxi, cumplir uno de sus más grandes sueño como hincha del exclub de Gallardo. Sin embargo, esto no pudo ser posible.

A través de sus historias de Instagram, el exparticipante contó que no asistiría al evento e hizo un fuerte descargo en contra de la producción. "Acá estamos un poquito tristes, uno poquito amargados, por no decir bastante, porque desde la producción de GH me prohibieron asistir a la invitación a la cancha, a la cabina de trasmisión, que iba a ser un sueño para mí", empezó por decir Maxi mientras lucía su camiseta de River.

Luego, el cordobés añadió con gran tristeza: "No conozco la cancha, iba a conocer a Leo Ponzio, imagínense la ilusión que yo tenía, estaba en el aire, estaba feliz. Y bueno, un par de horas antes me llaman para avisarme que no iba a poder asistir por cuestiones de contrato". Indignado, añadió: "La verdad es que tengo una bronca porque no entiendo que tanto les puede modificar que yo vaya al evento".