Marcos se la jugó y le tiró un palazo a Julieta en Gran Hermano: "A su novio"

Marcos Ginocchio acorraló a Julieta Poggio en Gran Hermano y le hizo un picante comentario sobre su novio, Lucca Bardelli.

Marcos Ginocchio volvió a tirarle un sugerente comentario a Julieta Poggio en Gran Hermano (Telefe) y los rumores de un posible romance secreto entre los dos participantes cobraron aún más fuerza.

Según los fanáticos del reality, quienes crearon el "ship" entre Marcos y Julieta al cual bautizaron "Marculi", es evidente que el joven salteño tiene fuertes sentimientos románticos hacia la bailarina, pero que los mantiene en secreto ya que Julieta tiene un novio esperándola afuera de la casa, Lucca Bardelli. Sin embargo, de vez en cuando "El Primo" toma riesgos y le tira indirectas a su compañera, como ocurrió recientemente.

Una fanática del reality compartió en TikTok un clip en el que se ve al "Primo" entonando la canción Mamichula, de Trueno, justo en la parte en la que dice: "Yo soy así, me quiere a mí. Dejó a su novio porque era un wannabe". Un detalle no menor es que, al cantarla, Marcos miró fijamente a Julieta a los ojos, como si le estuviese comunicando algo a través de la canción. Miles de usuarios enloquecieron al ver el video y dejaron comentarios como "Gritalo, Marcos, manifestalo", "Juli, date cuenta", "Dale, Primo, es ahora" y "5 meses esperando para que la última semana no sea tímido ni a palo". Cabe destacar que semanas atrás, Julieta había dicho que le gustaría que Marcos "se la juegue más".

Los dichos de Julieta Poggio que alimentaron los rumores de romance con Marcos Ginocchio

Semanas atrás, Santiago del Moro había desafiado a los participantes a un juego que consistía en enumerar un defecto y una virtud de cada uno de sus compañeros. Cuando fue el turno de Julieta, manifestó todas las cosas positivas que ve en "El Primo" y aprovechó para tirarle una fuerte indirecta sobre la única cosa de él que no le gusta: que no se arriesga y que es tímido.

"Marcos lo que tiene es que es muy gracioso. Así callado como lo ves, te tira esa voz divertida y te hace reír mucho. Y lo malo es que se guarda y evade muchas cosas", comenzó la bailarina. Y agregó: "Algunas veces hay algunas preguntas incómodas que prefiere no responder. Cuando hacemos una pregunta zarpada, se pone colorado, se levanta y se va. No sé, yo quiero que te la juegues". Esta última frase generó furor entre los televidentes, quienes interpretaron que Julieta estaba pidiéndole explícitamente a Marcos que diera el primer paso en su vínculo.