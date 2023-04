Marcos reveló qué participante le hizo la vida imposible en Gran Hermano: "El peor"

Marcos Ginocchio contó el mal momento que vivió en Gran Hermano, tras una fuerte pelea que vivió con uno de los "hermanitos".

Marcos Ginocchio, ganador de Gran Hermano (Telefe), contó detalles ocultos sobre su experiencia en la casa más famosa del país y reveló quién fue el concursante que lo hizo sentir peor durante su estadía.

Marcos se caracterizó en la última edición de Gran Hermano por su temperamento tranquilo, por su manera de evitar los conflictos y su paz para vincularse con los demás "hermanitos", razones que lo llevaron a ser el preferido del público. Ahora, el salteño brindó una entrevista íntima en la que abrió su corazón y contó cómo fue vincularse con cada uno de sus compañeros.

"¿Quién fue el que peor te la hizo pasar, el que vos decís 'la verdad que qué bajón'? ¿Y quién fue el que mejor te la hizo pasar?", le preguntó Nazarena Vélez en LAM (América TV). "Bueno, el peor, quizás, la primera semana, fue Juan (Reverdito)", respondió "El Primo". "¿Y 'Alfa' no? Cuando te buscaba y te peleaba todo el tiempo...", indagó la "angelita", a lo que Ginocchio respondió que no, ya que lo quiere mucho.

Cómo fue la pelea entre Marcos Ginocchio y Tomás Holder

Acto seguido, mostraron en pantalla el clip en el que Juan trató mal a Marcos, uno de los primeros días de convivencia, luego de que joven salteño se levantó a servirse un vaso de agua mientras estaban todos en el living haciendo una actividad grupal. "Estaría bueno que cuando te hable estés acá, prestando atención. Te lo digo de onda, porque si vos me hablás yo te voy a escuchar, no me voy a levantar a servirme agua e irme", le dijo el taxista, con un tono de voz prepotente.

"Me estoy sirviendo agua... ¿Qué tiene de malo?", le preguntó Marcos. "Que estamos todos acá", insistió Reverdito. "¿Cuál es tu problema?", le contestó "El Primo", a lo que Juan le dijo: "Tenés que tener un poco de personalidad y ser educado. No, papá". "Es una actividad, tenemos que estar todos acá", intervino Martina Stewart Usher, quien formaba parte del grupo de "los monitos" junto con Juan, Nacho Castañares y Tomás Holder.

"Escuchame, vos que decís que no tengo personalidad... Personalidad no tenés vos que hablás mal de todos por todos lados y no se los decís en la cara. Tenés 42 años y lo podrías demostrar", lo frenó Marcos. Desde ese día, Reverdito se convirtió en uno de los más odiados por la mayoría del público, mientras que "El Primo" fue halagado por su frontalidad y su manera de hacerse respetar desde un lugar tranquilo. Al poco tiempo después, el taxista fue eliminado de la casa.