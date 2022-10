Se cansó de estar callado: Marcos habló y destrozó a Juan en GH

Los participantes de Gran Hermano no se guardaron nada. El tenso momento vivido en Telefe.

En Gran Hermano comenzaron los chispazos entre algunos participantes. En esta ocasión, Marcos, uno de los más callados, rompió el silencio y cruzó a Juan, quien le había recriminado que no le estaba prestando atención, motivo por el cual sus compañeros tuvieron que intervenir para apaciguar las cosas.

"Estaría bueno que cuando esté hablando estés acá, prestando atención", lanzó Juan de manera sorpresiva cuando Marcos se levantó a servirse un vaso con agua. "Te lo digo de onda, porque si escuchás te voy a escuchar. Estamos todos acá", siguió mientras el joven lo miraba desconcertado.

"¿Cuál es tu problema?", preguntó Marcos. "Que tenés que tener un poco de personalidad y ser educado. No papá, estuviste sentado cuando todos hablaban, empecé a hablar yo y te levantaste", sostuvo Juan, a quien se lo notaba muy enojado. En ese momento, Martina intervino para calmar las aguas: "Ya está. Igual es una actividad, tenemos que estar todos acá".

Cuando parecía que la charla continuaba su ritmo, Marcos se cansó, rompió el silencio y disparó con todo hacia el taxista. "Escuchame, vos que decís que no tengo personalidad, personalidad no tenés vos que hablás mal de todos por todos lados y no se lo decís en la cara", expresó mientras Juan hablaba sobre él: "No, estás equivocado".

En el cierre de la fuerte discusión, Marcos realizó un comentario filoso: "Tenés 42 años. Ya podrías demostrar". A lo que Juan respondió: "Perfecto, el domingo te vas". Esta situación fue replicada a través de las redes sociales, donde varios usuarios dieron su parecer con respecto a ambos participantes del reality show de Telefe.

La fuerte pelea de Tomás Holder y Maxi Giudici por Juliana en Gran Hermano

En las últimas horas se produjo una pelea bastante fuerte entre Tomás Holder y Maximiliano Giudici por la relación que mantiene este último con Juliana Díaz, la primera pareja de la presente edición de Gran Hermano. "Así le están haciendo a tu novia afuera", le habría dicho el cordobés al tiktoker rosarino, lo que provocó su furia.

Lejos de pasar desapercibida, la primera semana al aire de la nueva edición de Gran Hermano está generando muchas controversias. Además de algunos fuertes cruces y declaraciones por parte de distintos integrantes de la casa, en las últimas horas se formó la primera pareja de la temporada, que tiene a Juliana Díaz y Maximiliano Giudici como protagonistas.

Pero la joven pareja ya tuvo un primer cortocircuito, con Tomás Holder en el medio. Es que el tiktoker rosarino tuvo un pícaro intercambio con Juliana y le tiró un beso, algo que no le gustó nada a Maximiliano. Visiblemente molesto, el cordobés cruzó con todo a Holder, que viene de polémica en polémica: "Así le están haciendo a tu novia afuera".

Todo pareció quedar ahí, pero más tarde Holder fue a enfrentarlo a Maximiliano, que estaba solo en la pileta. "Yo con tu familia no me meto, sabés que soy respetuoso. Con mi novia no bardeés", cruzó el rosario a su compañero, ambos bastante molestos. Además, le remarcó que él saludó a Juliana porque ella le había tirado un beso con buena onda, sin otras intenciones.