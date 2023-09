Marcelo Tinelli vivió un incómodo momento con una bailarina del Bailando: "Me late"

Marcelo Tinelli protagonizó una particular situación con una bailarina del Bailando 2023. El conductor quedó cautivado con una participante del programa emitido por América TV.

Marcelo Tinelli y un incómodo momento con una bailarina al aire: "Me late"

Marcelo Tinelli y un incómodo momento con una bailarina al aire: "Me late"

Marcelo Tinelli tuvo un incómodo encuentro con una bailarina peruana en la pista del Bailando 2023 (América TV) y acaparó la mirada de todo el jurado. "Me late", admitió el conductor a los ojos de la debutante en el reality de baile.

El flechazo de Tinelli se produjo con la presentación de la artista peruana Milett Figueroa, que se destaca como la bailarina del mediático Martín Salwe. Tras bajar la escalinata hacia la pista, el conductor se deshizo en elogios a Figueroa. "Bienvenida a la Argentina, Milett", la saludó Tinelli. "¡Que nervios! Estoy feliz de estar aquí y agradecida por la oportunidad de estar aquí. El corazón me late a mil", respondió ella.

Inmediatamente después, Tinelli aprovechó para jugar sus cartas y le confió, mirándola a los ojos: "A todos nos late. A mí también me late, te vi entrar y mis pulsaciones se fueron a 150". Tras la lanzada confesión, el conductor aprovechó para saludar a la familia de Milett que la acompañó en su debut en el Bailando y soltó una picante broma: "Está tu mamá, la que yo dije que era mi suegra".

Con Marcelo Tinelli entregado al juego de ida y vuelta, la bailarina de Salwe reveló que se encuentra "solterísima". Quienes no se privaron de opinar sobre la joven y su relación con el conductor fueron los miembros del jurado, con Pampita como vocera. "Le veo un aire a tu exmujer...como Guille (Valdés). Le dije a Ángel, Moria coincide", reveló la modelo.

Ángel de Brito confirmó la famosa historia de Marcelo Tinelli: "Convencido"

A lo largo de los años, Tinelli fue protagonista de una gran cantidad de rumores sobre su vida privada y de otros que involucran a terceros. A pocos días del estreno del ciclo de baile, De Brito confirmó una llamativa versión sobre la intimidad del conductor. De acuerdo con este rumor, habría tenido un apasionado y breve romance con Momi Giardina, actriz, humorista y conductora.

Ángel apuntó contra Laura Ubfal y escribió en su cuenta de Twitter: "Me extraña más de Ubfal que no sepa apreciar el talento de Juli Castro y la menosprecie por ser hija de Momi, y menosprecie a Momi por garcharse a Tinelli". Inmediatamente, su tweet se llenó de respuestas por parte de usuarios, completamente sorprendidos por la noticia.

"¿O sea que si garchó con Marcelo?", le preguntó a una seguidora. Sin dudarlo, De Brito le respondió: "Estoy convencido". Sin embargo, aclaró que la información no le llegó a través de otra persona, sino que simplemente está seguro de que los rumores son ciertos: "No estuve. Ni me lo contaron".