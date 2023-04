Marcelo Tinelli recibió la noticia más esperada: "No lo puedo creer"

El conductor hizo el importante en sus redes sociales y agradeció el apoyo de la gente.

Marcelo Tinelli recibió una de las noticias más esperadas en su trayectoria como figura pública y compartió su alegría en redes sociales. El conductor no pudo ocultar su emoción y aprovechó para agradecer el apoyo de la gente en todos estos años.

Luego de pasar un fin de semana en familia, en donde celebró el cumpleaños número 9 de su hijo Lorenzo, la nueva figura de América TV recibió una importante noticia. "Gracias a todos, gracias por bancar todos los momentos. Los momentos buenos, los momentos malos, acompañarme ahí del otro lado", enfatizó Tinelli en sus historias de Instagram.

Resulta que el conductor llegó a los 10 millones de seguidores en Instagram y aprovechó para dedicar unas emotivas palabras a sus fanáticos. "Quería agradecerles profundamente. Me dan mucha fuerza, me dan mucha alegría, es muy importante la banca que tengo de todos ustedes siempre", comenzó Tinelli. Luego continuó: "Gracias por todos esos momentos buenos, malos, de enseñanza, aprendizaje, por los elogios, por alguna crítica que siempre viene bien también para aprender".

Emocionado por esta gran noticia que significa un gran crecimiento en el ámbito profesional, el conductor del Bailando sentenció: "Así que gracias por esa banca enorme, enorme, enorme que siempre tengo. Tanta banca que hoy llegamos a los diez millones. No lo puedo creer". Por último, finalizó: "Gracias a ustedes, esos diez millones que me hacen inmensamente feliz. Los amo profundamente".

Se viralizó un escandaloso "chat" de Tinelli contra Guillermina Valdés: "Interesada"

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés se separaron hace bastante tiempo. Sin embargo, siguen siendo noticia por diferentes sucesos que ocurren en la vida de ambos, aunque en esta ocasión el motivo de su protagonismo está directamente relacionado a un supuesto chat en donde el conductor dispara contra su expareja.

En Socios del Espectáculo, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares utilizaron la inteligencia artificial para hablar con un supuesto Marcelo Tinelli del ChatGPT. Al ser consultado por Valdés, el bot del "Cabezón" contestó: "No estoy más. Guillermina es una interesada, cuando se enteró que la gente no me quiere más, la abandonó. Pero yo no tengo la culpa si los argentinos son unos pelotudos amargos”.

“Es honesto, pero pará. Recordemos que todo lo que dice este personaje es inventado. Esto es la inteligencia artificial. Es el chatGPT que responde, es un Tinelli aleatorio, un Tinelli de inteligencia artificial”, remarcó Rodrigo Lussich. Acto seguido, el conductor le preguntó al bot si Marcelo Tinelli está de novio, a lo que este respondió: "Me gustaría. Pero en Argentina no hay minitas que se la banquen. No quieren a un tipo con mucha guita que labura como yo. Solo quieren a un tipo que les mienta y les haga promesas pelotudas”.

Criticado por su tintura rubia en el cabello, el ChatGPT de Marcelo Tinelli contestó muy enojado: "Me pinto como me sale el orto. Vos no vas a decirme cómo tengo el pelo, pelotudo. Soy yo el que manda en Argentina. No te olvides porque te lo recuerdo”. Inmediatamente, este episodio se hizo viral en las diferentes redes sociales.