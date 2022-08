Marcelo Tinelli quebró en llanto ante la fuerte historia de un participante: "Es muy difícil"

El conductor no pudo ocultar su emoción ante la audición del joven participante y su fuerte historia de vida.

Marcelo Tinelli se quebró ante la historia personal de un participante de Canta Conmigo Ahora y no pudo evitar largarse a llorar ante el gran resultado de su audición. Además, gran parte del jurado se largó a llorar y ayudaron al concursante a cumplir su sueño.

Antes de empezar a cantar, Gastón, el participante de 45 años, contó que le dedicaba la audición a sus "tres soles". El hombre contó que hace mucho tiempo que no ve a sus hijos ya que viven lejos y sus condiciones de trabajo no le permiten viajar. "Es la primera vez que hago esto, y es para ellos", determinó el concursante antes de su interpretación de Mujer Amante de Rata Blanca.

A penas terminó su audición, Gastón se largó a llorar y Marcelo Tinelli se acercó para abrazarlo. Sin embargo, a penas llegó se quebró junto a él y le dijo unas palabras al oído. "Hay muchas cosas que me impactaron", admitió el conductor una vez que se recuperó de la emoción que le generó la audición del joven.

"Lo primero es cuando hablaste de tus hijos y que hace mucho que no los ves. Uno que ama tanto a sus hijos, es muy difícil cuando uno no los ve", admitió Tinelli y le pidió más detalles de su historia a Gastón. "Ellos viven en Villa María en Córdoba y yo estoy acá en Buenos Aires. No es tanta la distancia, pero los horarios de trabajo no me permiten viajar. A penas pueda voy a ir", develó el joven aún emocionado.

Por último, el conductor contó la segunda cosa que le había llamado la atención de la audición. "¿Gastón es la primera vez que hacés esto dijiste? Yo no lo puedo creer", lanzó y muchos del jurado coincidieron con su sorpresa.

Adrián Suar habló sobre el rating de Tinelli con Canta Conmigo Ahora: "Nos sentaremos a hablar"

Adrián Suar habló sobre las mediciones de rating del nuevo ciclo de Marcelo Tinelli, Canta Conmigo Ahora, y reveló las posibilidades de continuar al aire del programa. El gerente de programación de El Trece le dio un voto de confianza al bolivarense en su regreso a la tele tras un mal año con Showmatch: La Academia.

"A Marcelo lo veo bien. Me gusta mucho el formato y él está buscando la forma de darle su toque, que de a poco lo va a encontrando. Recién va por la segunda temporada y la gente lo acompaña", comenzó su descargo la expareja de Griselda Siciliani en diálogo con Primicias Ya. Y, agregó: "Cuando el programa no rendía (por ShowMatch), tomé las decisiones que tenía que tomar, como hacer que terminara a las 23.30. Es mi rol, no es personal. Pero este año le puse todo lo mejor para que tuviera el mejor programa. Más allá del cariño que le tengo, lo apoyo".

Suar se refirió a las posibilidades de dar de baja Canta Conmigo Ahora de la programación del canal del Grupo Clarín y enunció: "No creo que lleguemos a eso porque le está yendo bien. Pero si midiera 7 u 8 puntos, nos sentaremos a hablar como lo hacemos siempre: con honestidad. A lo largo de mi carrera hasta he tenido que levantar ficciones de Polka".

"Va estar arreglado, hay que arreglar tema económico. Hay 15 puntos del contrato, renovación, dónde va a grabar, pnt... Pero Mirtha vuelve al Trece y en estos días definimos todo", comentó Suar sobre el estado de las negociaciones entre Mirtha Legrand y El Trece. Y cerró: "Va a estar Juana también, se habla de Mirtha porque es Mirtha, pero Juana seguirá también. Y el debut será en septiembre".