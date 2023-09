Marcelo Tinelli le tiró un palito a su hijo y lo expuso en el Bailando 2023: "No entendí"

El conductor remarcó la ausencia de su hijo en el debut del reality y generó gran controversia en vivo.

Este lunes, Marcelo Tinelli volvió a la televisión más recargado que nunca. El famoso conductor tuvo su regreso al Bailando 2023 fiel a su estilo y, tras hacer la clásica apertura del programa, aprovechó a hacerle una fuerte recriminación en vivo a su hijo mayor, Francisco.

En su ronda de agradecimientos, el conductor remarcó la presencia en el estudio de su hija mayor, Micaela. La joven fue la única de los 5 hijos de Tinelli que apareció en el programa y, según remarcó el también productor, todos tenían una excusa válida menos Francisco. Por este motivo, hizo un fuerte e irónico comentario sobre el tema.

"Le mando un beso a mi hijo Fran que me dijo ‘Voy papá’ y el ‘voy papá’ sabés que es seguro. No vino", empezó por decir el conductor con un rostro bastante serio. Luego, sumó: "Pero está en casa, se ve que no entendí yo y me dijo que voy era en casa". Por último, ironizó contundente sobre el tema: "Es de esas personas que decís ‘contá con él’ y está..".

Por otro lado, Tinelli también explicó por qué el resto de sus hijos no estuvieron en el estudio. "Le mando un beso a mi hija Cande que está en España ahora con su novio Coti. Nos iba a estar viendo, pero son cinco horas de diferencia, lo verá mañana", empezó. Luego, sumó: "Juanita que la amo y sabe que me emociono cada vez que la veo en una pasarela, me llamó y me dijo que tenía un orzuelo tremendo. Y Lolo quería estar acá, pero está con la mamá porque mañana tiene que ir al colegio".

Rating: Tinelli arrasó en el debut de Bailando 2023 y se vengó de Telefe y El Trece

A tan solo unos minutos de haber iniciado el programa, Tinelli empezó a ganar más terreno. Precisamente, se mantuvo tan solo unos minutos en 10,5 puntos para luego escalar hasta los 11. Durante algunos minutos, el programa peleó cabeza a cabeza con Got Talent, la apuesta de Telefe, que incluso llegaron a medir lo mismo. Sin embargo, América TV logró redoblar la apuesta y llegó a liderar el primer time nocturno con 14,6 puntos.

Por su parte, pasadas las 23, Got Talent se mantuvo en su piso de siempre de 13 puntos pero el ciclo de Guido Kaczka, que anunció un nuevo premio para atraer al público, quedó muy por debajo con 7 puntos y encendió las alarmas en El Trece. Finalmente, el Bailando 2023 terminó su primera jornada con 13.8 puntos y coronó a América como lo más visto de la noche.