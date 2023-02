Marcelo Tinelli le dijo adiós al Grupo Clarín y tiene nuevo trabajo

Marcelo Tinelli ya habría cerrado dónde seguirá su carrera profesional, luego de su inesperada salida de El Trece, tras más de 15 años en la señal del Grupo Clarín.

Jorge Rial confirmó en sus redes sociales cómo seguirá la carrera laboral de Marcelo Tinelli tras su salida de El Trece, luego de más de 15 años ligado a la señal del Grupo Clarín. "Le toca una difícil", aseguró el periodista al revelar el destino que terminó de sellar en las últimas horas uno de los conductores más populares del país.

Después de más de una década en la señal del Grupo Clarín, Marcelo Tinelli terminó en diciembre pasado su vínculo con el canal que lidera Adrián Suar. Si bien los últimos años no fueron felices debido al bajo rating que registraron las distintas apuestas de Tinelli, lo cierto es que muchos se sorprendieron por la decisión que tomó el ex presidente de San Lorenzo de Almagro.

Pero en cuanto se confirmó que Tinelli no renovaría su vínculo con El Trece, fueron varias las señales de aire y de cable que levantaron el teléfono para charlar con el conductor e intentar sumarlo a sus grillas. Uno de los llamados llegó desde América TV, uno de los pocos canales de aire en los que el periodista no había estado hasta el momento.

Después de varios días de trascendidos y especulaciones, fue Jorge Rial quien reveló dónde seguirá la carrera de Marcelo Tinelli. El conductor de Argenzuela (C5N) se volcó a sus redes sociales para dar la esperada primicia: "Listo: Tinelli se incorpora como artista y gerente de América TV".

"Le toca una difícil", analizó finalmente Jorge Rial, quien en el último tiempo no desaprovechó ninguna oportunidad para destrozar al canal que conduce Daniel Vila, al que denunció en la Justicia por amenazas el año pasado. Según se reveló en los últimos días, Marcelo Tinelli también se haría cargo de Radio La Red, A24 y El Cronista.

Ángel de Brito mandó al frente a Marcelo Tinelli con un reclamo: "Me lo debe"

De Brito y Tinelli son de los conductores más destacados de la farándula argentina, por lo que no sorprende que tengan varios puntos en común y temas para conversar. Es por esto que los fanáticos de Ángel le sugirieron que sería una muy buena idea que hicieran alguna aparición televisiva juntos.

Todo comenzó cuando el conductor de LAM habilitó en su cuenta de Instagram su famoso juego, "Ángel responde", a través del cual sus seguidores pueden hacerle preguntas de cualquier índole. Fue entonces cuando un seguidor le comentó: "Si Marcelo va a América, estaría genial un mano a mano en LAM".

De Brito no solamente estuvo de acuerdo, sino que además aseguró que le viene pidiendo esto a Tinelli desde hace bastante. "Me lo debe de antes", contestó el periodista, dando a entender que Marcelo aún no le aceptó la oferta.