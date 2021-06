Marcelo Tinelli fue denunciado por plagio: "Voy a defender mis derechos autorales"

Un histórico productor de la televisión argentina rompió el silencio y aseguró que uno de los programas producidos por Marcelo Tinelli es una copia exacta de su idea. "Estoy defraudado", aseguró Eduardo Metzger.

José María Listorti comenzó un nuevo programa en El Nueve. El mismo se llama Super Super y consta de diferentes juegos que se desarrollan dentro de un supuesto comercio. Y al observar este envío, el histórico productor Eduardo Metzger (quien creó el formato de Clink Caja conducido por Berugo Carámbula en la década de 1990) no dudó en denunciar plagio contra la productora de Marcelo Tinelli.

“Estoy defraudado porque al ver el programa Súper Súper producido por LaFlia me encuentro con una copia tanto en el ámbito de desarrollo como en la mecánica y formato de sus juegos. Esta situación, aparte de lo que afecta a un producto de mi creación, determina la decisión de defender los derechos que tengo sobre el formato”, comenzó diciendo el protagonista.

En diálogo con Gente, Metzger agregó: "Cómo sigue no sé, pero lo que si te puedo decir es que voy a defender mis derechos autorales. Yo nunca hice un formato que no fuera mío, salvo uno solo que fue Xuxa cuando la trajimos en el 91, es lo único que produje que no haya inventado yo. El Espejo, Desayuno, Clink Caja, entre otros, los inventé yo”.

“Ellos me llamaron para pedirme permiso. Me contactó (Chato) Prada, pero no me pide para el programa, me pide el título Clink Caja, porque lo proponen en el canal y ahí le dicen que el título es mío. Yo lo había hecho dos veces en el canal. Cuando me lo propone le dije que yo no cedo ni vendo títulos, porque mis títulos van acompañados por el contenido”, manifestó el productor, quien reconoció haber tenido conversaciones con los pares de Marcelo Tinelli.

Cómo fue la reunión con la productora de Tinelli antes del plagio

“La primera reunión fue en los Estudios Baires, se sumó Federico Hoppe, y Federico Facello, porque yo hasta ahí había hablado telefónicamente con Prada nada más. Avanzamos, a los pocos días me llaman a otra reunión para presentarme a Visoso y a Listorti, la hicimos en El Nueve. Ahí me piden que les mande copias de los juegos, como te comenté, actualizados a esta época. A su vez ellos me iban a mandar la idea de juego que tenían ellos, pero nunca recibí nada”, aseguró Metzger, quien dio detalles de los pasos a seguir para hacer valer sus derechos.

De forma tajante, el denunciante aseguró: “Lo que sigue en lo inmediato es hablar con Argentores, porque todos mis programas fueron registrados, y ahí veremos que vamos a hacer. Todavía no sé como sigue el tema, pero que voy a defender mis derechos, eso que no te queden dudas”.