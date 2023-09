Marcelo Tinelli descolocó a un participante del Bailando 2023 con una pregunta íntima: "Trabajo manual"

Marcelo Tinelli le hizo un insólito cuestionamiento a un participante del Bailando 2023 en vivo.

Marcelo Tinelli es un empresario y presentador de televisión que actualmente conduce el Bailando 2023, el histórico certamen de baile, en la pantalla de América TV. Desde hace años, Tinelli se consagró como uno de los conductores preferidos por el público, gracias a su carisma a la hora de interactuar con sus invitados y con el público. En la más reciente emisión del programa, protagonizó un insólito momento con uno de sus bailarines, Rodrigo Jara, a quien le hizo una intimidante pregunta al aire.

En más de una oportunidad, Tinelli juega a incomodar a sus participantes con preguntas sobre su vida personal. Precisamente esto fue lo que ocurrió con el joven de 35 años, a quien le hizo un llamativo interrogatorio frente a las cámaras con respecto a una parte de su cuerpo. El momento se volvió viral en las redes sociales y generó todo tipo de reacciones en las redes sociales.

Luego de terminar su performance en la pista de baile, Tinelli los recibió con un fuerte aplauso y le dijo al bailarín, con un doble sentido: "¡Fuerte el aplauso para el amigo, el gran amigo!". Tras una breve pausa, insistió: "No, es una cosa increíble. ¿Siempre fuiste así o hiciste algún trabajo manual? Yo, para saber, para intentar hacer algo con mi esencia. Por ahí es un laburo que va haciendo. Siempre uno tiene que aprender en la vida. ¿Cómo llegaste a eso?", indagó.

Entre risas, el joven le respondió: "No sé, es lo que hay, Marce". "¿No hiciste nada que puedas decirme? ¿O comer a la mañana tal cosa? ¿No me podés dar ningún tip de nada?", insistió. Sin embargo, Rodrigo respondió avergonzado: "Perdón, pero no". "Voy a comprar lo que sea, eh. Girasol, maíz, maní, lo que sea... Hay que poner tiras de goma, lo que sea, tiras plásticas", bromeó el conductor. "Puede ayudar las tiritas de goma, creo no es el camino, me parece", le respondió el joven, divertido.

Marcelo Tinelli hizo un furioso descargo contra la producción del Bailando 2023

En otra reciente emisión del programa, Marcelo Tinelli hizo una queja al aire contra la producción del certamen de baile a causa de sus malos manejos. Todo comenzó cuando Juliana Díaz y su compañero de baile estaban a punto de desplegar su coreografía en la pista, y apenas comenzaron, la música se cortó por un problema técnico. Furioso, Tinelli se quejó: "Pensé que se me estaba cortando el auricular… es una cosa increíble".

Como esta no es la primera vez que sucede un desperfecto con el sonido, agregó, indignado: "Otra vez es un corte por el disco rígido y ya estaban terminando de bailar. No lo pudieron terminar. ¿Esto en algún momento va a tener solución? Para saberlo. La gente sino va a bailar al dope porque ya estaban llegando al final y estaban muy bien", reiteró.

Ante la falta de respuestas, sugirió: "¿No se puede poner un disco rígido nuevo? Mañana lo compro yo. Es increíble, no lo vi en 18 años del Bailando”. Finalmente, Juliana y su compañero tuvieron que arrancar desde cero. "Van a hacerlo otra vez y uno tiene que poner la trucha acá. Es una cosa increíble", cerró el presentador.