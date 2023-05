Marcelo Tinelli confesó qué es lo que más le dicen en la calle: "Me lo piden"

Marcelo Tinelli hizo una sorprendente revelación sobre su futuro en los medios y lo que su público espera con respecto a su rol en la televisión.

Marcelo Tinelli hizo una llamativa confesión sobre su vida personal mientras se prepara para el estreno del Bailando 2023, que esta vez no se transmitirá por la pantalla de El Trece, sino por América TV. Además, también se desempeñará como director artístico del canal, un enorme desafío para su carrera profesional. En este contexto, Tinelli reveló cuál es el pedido que sus fanáticos le hacen cada vez que se lo cruzan.

Al día de hoy, el conductor de 63 años, quien se separó recientemente de Guillermina Valdés, está soltero y sumamente enfocado en su familia, su trabajo, sus amistades y en sí mismo. En ese contexto, abrió su corazón durante una entrevista con Revista Gente en la que habló sobre esta nueva etapa en su vida y sus deseos actuales.

Tinelli explicó que el Bailando iba a volver a la pantalla chica en 2020, pero a causa de la pandemia del coronavirus, se tuvo que posponer. “Siempre sentí que al Bailando le quedaba una vuelta más, estoy convencido. ¿Cómo podés definir si algo es malo o bueno con técnicos en barbijo y un estudio sin gente en el estudio? A mí me gusta la gente, y para mí, el Bailando es eso que no se pudo hacer en pandemia", comenzó.

Y sumó que su público se muestra muy entusiasmado por la vuelta del histórico ciclo de baile, pero que además, muchos añoran aquel pasado en el que hacía un tipo de humor que, al día de hoy, sería repudiado por la sociedad. “La gente me pide en la calle: ‘¡Volvé, hacenos reír!’. Pero entiendo que hoy el humor de esa época también cambió”, reflexionó.

Por último, adelantó algunos detalles sobre el Bailando 2023. “Vamos a tener entre dieciocho y veinte parejas. Algunos personajes conocidos, otros quizá vengan más de las redes. Y estamos haciendo un casting grande, nos vienen mandando videos a lo pavote. También contaremos con un streaming que se va a ver al mismo momento por YouTube. Hablé con Nico Occhiato para que lo pueda hacer él y con gente que la tiene clara”, concluyó.

La palabra de Marcelo Tinelli sobre su presente sentimental

Marcelo Tinelli también habló sobre su vida romántica y confesó que, en este momento, lo único que quiere es disfrutar. "Anduve muchos años en pareja. Me encanta, pero aprendí a estar bien así, como me encuentro ahora. Tampoco sé si solo... estoy con mis amigos, comparto más tiempo con mis hijos", sostuvo.

En este sentido, aseguró que está aprendiendo a disfrutar de su soledad. "Cuando me encuentro solo físicamente, me siento acompañado por... vos vas a pensar ‘¡qué estupidez eso!, pero me siento acompañado por la Luna, por el gin tonic o la gaseosa con los que me pongo a ver los aviones aterrizando y despegando de Aeroparque. Sería una frase medio idiota señalar que estoy en pareja conmigo mismo, pero hoy yo me priorizo antes que a un vínculo", cerró.