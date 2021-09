Marcelo Tinelli apuntó contra Suar por el cambio de horario de ShowMatch

El conductor de ShowMatch lanzó un picante comentario en el aire de su programa. A partir del lunes próximo, saldrá desde las 23 horas ya que una hora antes se estrenará la nueva ficción de Polka: "La 1-5/18".

Con el estreno de La 1-5/18, El Trece implementará modificaciones en su grilla que indefectiblemente repercuten en la vida diaria de Marcelo Tinelli. Su programa, ShowMatch, será corrido de su franja habitual para darle paso a la ficción producida por Polka. Este fue motivo suficiente para que el reconocido conductor enviara una sutil chicana a las autoridades en pleno aire.

Recién comenzada la emisión del pasado martes, Marcelo Tinelli lanzó: "¿A qué hora vamos nosotros?, Nos caímos del horario". Haciendo un juego de palabras y hablando de cómo se llevan los jurados de La Academia, el conductor agregó: "Van a terminar todos peleados antes de fin de año, no se en que horario pero vamos a terminar todos peleados".

"El lunes a las 11 de la noche vamos", siguió Tinelli, quien no polemizó sobre lo sucedido pero dejó en claro su postura. Con el cambio de horario, ShowMatch sufrirá un nuevo cambio luego del final de los "viernes de humor" debido al bajo rating que el mismo generó.

Tinelli votó y habló de la posibilidad de meterse en política

El conductor televisivo Marcelo Tinelli emitió su voto en las Elecciones PASO 2021 y luego habló con TN para manifestarse sobre la actualidad argentina. Entre otros temas, se refirió a la chance de incursionar en política y explicó las razones por las que aún no se ha decidido a dar el paso.

"A mí me gusta el trabajo social. Hoy no me veo en la política porque tengo un trabajo muy importante en la televisión y en la Liga Profesional de Fútbol. Sinceramente hay que dedicarse de lleno las 24 horas a esto. Tenemos una fundación y estamos ayudando a un montón de gente, a comunidades del norte de Salta. Hicimos pozos de agua y ahora nos pidieron una pala mecánica. Eso me gusta mucho más que la rosca política donde me distancia un poco", expresó Marcelo Tinelli.

Por otro lado, "El Cabezón" enalteció la importancia de sufragar en una jornada que siempre es celebrada por la democracia: "Es un día donde nos empoderamos todos los ciudadanos. Estaba lejos de la Ciudad de Buenos Aires pero quería venir a votar. Hay que tener el compromiso ciudadano. Me encanta estar en la urna, estoy feliz".