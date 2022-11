Marcelo Polino reveló un dato impensado sobre Tinelli: "No podíamos"

El exjurado de Bailando por un sueño habló sobre el formato que conducía Marcelo Tinelli y sorprendió a todos.

Marcelo Polino habló a fondo sobre el formato de Bailando por un sueño, el programa que condujo Marcelo Tinelli previo a Canta Conmigo Ahora. El exjurado reveló un dato que nadie sabía del reality show de El Trece y está vinculado a América TV, canal donde también trabajó como periodista de espectáculos.

A través de su programa Polino Auténtico, por Radio Mitre, el periodista se refirió al éxito de Gran Hermano y cómo los ciclos de espectáculos de la televisión replican cada momento. "Me extraña cómo América TV le abrió las puertas", señaló el conductor.

Allí fue cuando confesó que, cuando le tocó reemplazar a Jorge Rial en Intrusos años atrás, desde el canal le exigieron que no se permitía nombrar al aire a Bailando por un sueño. "Cuando yo estaba no podíamos. De hecho, cuando tuve esa famosa pelea con Pampita que ella se fue caminando por el medio de la pista, a mí justo me tocó hacer ese reemplazo", recordó.

El exjurado del programa de Marcelo Tinelli ahondó en detalles con respecto a cómo tomó la postura de América TV. "En ese momento yo quería hablar de lo que había sucedido, pero tenía que decir ‘certamen en el que ahora yo estoy trabajando’ ¡Era un lío! Pero ahora parece que cambió todo porque están desde la mañana a la noche, todos con Gran Hermano", enfatizó.

El filoso comentario de Ángel de Brito contra Polino

Ángel de Brito suele hacer comentarios filosos en relación a diferentes figuras de la farándula. Esta vez, jugó al "Ángel responde", un juego que hace a diario en Instagram que consiste en responder cualquier pregunta que sus seguidores le hagan, y dio su picante opinión sobre Marcelo Polino.

Polino, al igual que muchas otras personalidades de la televisión, se hizo varios retoques estéticos en el rostro. Un seguidor de De Brito notó nuevos cambios en la cara del actor luego de verlo en la mesa de Mirtha Legrand y aprovechó la ocasión para preguntarle si se había operado nuevamente.

"¿Polino tiene otra cara?", indagó el usuario. "Cada vez más dura jajajaja", contestó el conductor de LAM (América TV). Más tarde, otro usuario le preguntó si se haría el mismo procedimiento estético que su colega. "Honestidad: ¿recurrirías al botox? ¿Te da miedo quedar como Poli o Luciana Salazar?", le preguntó el seguidor. "Nunca lo pensé, pero no cometería esos delirios. Me da impresión llenarte el cuerpo de botox", respondió Ángel.