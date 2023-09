Marcela Tinayre y una confesión que descolocó a todos: "La chota acá"

La hija de Mirtha Legrand protagonizó un incómodo momento y fue salvada por Flavio Mendoza y Gabriel Schultz, quienes salieron apurados a corregir sus declaraciones.

Marcela Tinayre fue protagonista de un embarazoso momento en Polémica en el Bar (América TV) cuando le preguntaron por la obra teatral Sex, de José María Muscari, y soltó una respuesta que descolocó a todos. "La chota", exclamó la hija de Mirtha Legrand al aire.

En el mediodía del domingo 17 de septiembre al mediodía, Marcela Tinayre le consultó a Adabel Guerrero si seguía como actriz de Muscari en la exitosa Sex, viví tu experiencia, y luego de que la bailarina respondió de manera afirmativa, se atrevió a explicar las razones por las que aún no vio el espectáculo. “José María (Muscari) me dice de ir todo el tiempo… Yo, como dijo Marcelo Tinelli el otro día, a mí no me gusta que me pongan la chota acá”, exclamó Marcela, lanzada.

Acto seguido la mesa estalló en carcajadas y Flavio Mendoza fue el primero en saltar a cubrir el bache con un comentario que tentó a la hija de "La Chiqui" Legrand: “Para eso vamos tus amigos, para ponernos adelante y que nos la pongan a nosotros”. Por su parte, Gabriel Schultz completó en dirección a Marcela: “Acordate que no estamos a la noche, estamos al mediodía”.

“Bueno, ‘la coneja’ o ‘la piruluchi’...”, cerró la conductora, entre risas. A pedido de Marcelo Polino y el resto de los panelistas Marcela no siguió profundizando en sus declaraciones y Adabel Guerrero tomó el guante para retomar desde donde había terminado su participación, contradiciendo a Tinayre y su creencia en torno a lo que ofrece Muscari en Sex. “No es tan así, te prometo que es una obra con mucho humor…”.

Muy divertida, Marcela dio por aprobados los dichos de Guerrero y sumó, zanjando el tema: “Flavio fue a verla, mi hija, mi nieta… la han pasado espectacular”. Sex tiene funciones de jueves a domingos en Gorriti Art Center Avenida Juan B Justo 1617, CABA) con gran concurrencia de público.

La insólita propuesta de Marcela Tinayre a Chiche Gelblung en vivo: "Oral"

La hija de Mirtha Legrand reveló que había tomado una clase muy particular hace algunos años y brindó los consejos que le dieron. "Te vengo a invitar a una clase del 'Arte del Sexo Oral'”, introdujo el tema Tinayre al aire de América TV. Apenas hizo este anuncio, miró a Gelblung que no pudo evitar reírse por la propuesta de la conductora.

Ante esto, Marcela reveló los tips que le dieron en este "curso". "Te enseñaban una cantidad de maneras de tener sexo oral. Era muy interesante. Como por ejemplo, ponerte una mentita en la boca". Ante esta revelación, Tinayre generó varios comentarios al respecto en su programa.