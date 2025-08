Kicillof apuesta por alimentos sin intermediarios y profundiza la seguridad y atención sanitaria de los bonaerenses

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este martes la inauguración de un nuevo Mercado Bonaerense Fijo en Escobar que promoverá el acceso a bienes esenciales con precios justos y sin intermediarios en el municipio de Escobar. Además puso en funcionamiento nuevos móviles policiales en el mismo distrito y recorrió el centro médico de alta complejidad “Manuel Belgrano” para afiliados de IOMA en el barrio Ingeniero Mascwich.

En ese marco, Kicillof destacó que “aún en situaciones adversas, en la provincia de Buenos Aires seguimos llevando adelante las políticas públicas que promueven la producción y el trabajo”. “Este mercado va a reducir los costos de intermediación, en beneficio de los productores locales y de los consumidores: estamos defendiendo el empleo y, a la vez, permitiendo el acceso a alimentos más baratos para mejorar la calidad de vida de las familias bonaerenses”, añadió en el acto en el que fue acompañado por el ministros de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; el Ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; y el intendente local, Ariel Sujarchuk.

“El presidente Javier Milei dijo que es mentira que la plata no alcance. No hace falta ser economista ni recibir premios ignotos en otros países para comprender las consecuencias de sus políticas”, reflexionó el Gobernador en referencia a los dichos del Presidente donde expresó que es mentira que la gente no llega a fin de mes porque "habría cadáveres en las calles", y agregó: “Alcanza con recorrer las calles de nuestro país y hablar con gente real, de carne y hueso, que ante las dificultades se esfuerza y no baja los brazos”.

Políticas provinciales para el acceso a alimentos

El nuevo espacio ubicado en Belén de Escobar cuenta con locales de venta de alimentos regionales, lácteos y fiambres, carnes, frutas y verduras, panificados y pastas frescas. Se trata del Mercado Fijo N°12 inaugurado desde el comienzo de la gestión y contará con descuentos de hasta el 40% a través de Cuenta DNI en los comercios adheridos.

Al respecto, el ministro Rodríguez subrayó: “Los Mercados Fijos son el resultado de políticas públicas que apuntan a apoyar tanto a la producción como al consumo: permiten un canal de comercialización cercano y a precios mucho más accesibles”. “Desde la Provincia siempre trabajamos con la convicción de promover el desarrollo económico de cada región y, para eso, es fundamental seguir acompañando a los productores locales”, señaló.

Además, durante la jornada en Escobar, Kicillof y el ministro de Seguridad, Javier Alonso, pusieron en funcionamiento 15 nuevas motos para fortalecer la prevención del delito en el distrito, donde además se incorporaron 26 agentes.

Más salud en PBA

Por otro lado, junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, las autoridades recorrieron el Centro Médico de alta complejidad “Manuel Belgrano” (CMAC), ubicado en Ingeniero Maschwitz, que funcionará como un centro exclusivo para afiliados de la obra social IOMA. Contará con más de 3.800 metros cuadrados, donde prestará atención integral y de alta calidad con equipamiento de última generación, área quirúrgica y servicios complementarios.

“Todas las visitas del Gobernador implican un mejoramiento en el día a día de los vecinos: hoy la vida de los escobarenses es un poquito más justa porque pueden acceder a alimentos y productos básicos más económicos en un momento tan difícil como consecuencia de las políticas del Gobierno nacional”, sostuvo Sujarchuk y agregó: “Desde la próxima semana, los afiliados de IOMA tendrán un nuevo centro de salud de alta complejidad financiado por la Provincia: eso es un Estado eficiente que da respuestas concretas”.

Asimismo, se suscribieron convenios para destinar $1.100 millones en obras de pavimentación en las localidades de Garín y Matheu, y se firmó un acta de compromiso para la construcción de nuevos accesos y oficinas en el Polideportivo Monti.

Por último, Kicillof resaltó: “Esto es también lo que vamos a defender el próximo 7 de septiembre en las elecciones: la obra pública que trae más trabajo, bienestar y derechos”. “Aquí nadie promueve el abandono y el desprecio: estamos al lado de los que luchan día a día y están orgullosos de formar parte de una provincia solidaria y soberana”, concluyó.