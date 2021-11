Marcela Tinayre sorprendió y destrozó a La China Suárez: "Flaca, resolvelo"

Marcela Tinayre recordó una anécdota de cuando "La China" Suárez salía con su hijo "Nacho" Viale y liquidó a la actriz, en pleno escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi.

En medio del escándalo que incendió la farándula argentina entre Wanda Nara, Mauro Icardi y María Eugenia "La China" Suárez, todos quieren opinar al respecto en la televisión. Y una de las voces más autorizadas es la de Marcela Tinayre, quien fue la suegra de la actriz cuando ella estuvo de novia con Ignacio "Nacho" Viale, su hijo y el hermano de Juana Viale, quien reemplazó a su abuela Mirtha Legrand como conductora de los dos programas en El Trece.

En la entrevista con Intrusos (América TV) durante la tarde del miércoles 3 de noviembre de 2021, los líderes del programa Adrián Pallares y Rodrigo Lussich consultaron a la empresaria y presentadora de 71 años acerca del Wandagate y le preguntaron si era "del team China o del team Wanda", a lo que ella inicialmente respondió de manera tajante y entre risas: "¡Me importa un pito!".

Marcela Tinayre destrozó a La China Suárez en Intrusos

Sin embargo, cuando Pallares y Lussich insistieron al respecto, la hija de Mirtha Legrand se explayó un poco más acerca de la expareja de su hijo: "No conozco tanto a 'La China'. No la sigo, no la tengo... Se acababa de ir del programa de Casi Ángeles cuando estaba con ´Nacho´".

Allí, casi al instante, reveló una anécdota familiar tragicómica que hizo estallar de la risa a todos en el estudio del canal: "Yo me acuerdo de que estuvo en mi casa de Uruguay y había algo que me llamaba la atención, porque vivía protestando”, haciendo alusión a las quejas de Suárez principalmente sobre sus productores y compañeros de tira.

Marcela también reconoció que, en aquella época, ella misma tuvo una respuesta firme y al hueso: "Era algo de todos los días. Que fulano me sacó, que sultano... Y un día le dije ´flaca, estamos veraneando, ¡a mí me importa un carajo lo que te pasó! Resolvelo con alguien, ¡pero no toda mi casa va a estar pendiente de esto!".

"Y así fue... No la vi mucho más", se sinceró. Entonces, cuando quisieron saber si La China "hacía comentarios de los integrantes de su familia", Tinayre volvió a mostrarse fastidiosa: "De mi familia no va a decir nada porque le pongo un shot en dos minutos... Era de la situación de sus productores, de la gente con la que trabajaba". Y sentenció: "Yo te voy a decir la verdad... Me acuerdo de escucharla protestar, pero nunca le presté mucha atención".

Marcela Tinayre se metió en la separación Icardi vs. Wanda y le pegó a La China.

Marcela Tinayre detalló cómo está Mirtha Legrand

Como parte del mismo diálogo, la presentadora aseguró que su madre "se siente bien", se mostró sorprendida por "la belleza de esa mujer" y contó: “Mi mamá está divina, espléndida, se maquilla todos los días. Se viste como para salir y hace toda la caminata por su casa 27 veces. Es admirable".

Ya con relación a cuando se descompuso y tuvieron que internarla en plena pandemia, completó: "Les aseguro que el día en que se sintió mal estaba en mi casa. Siempre le organizo tés con sus amigos para que salga, pero cuando llegó la vi cansada. Se quiso sentar en el sillón del living, y de golpe me miró y me pidió que la llevara al (sanatorio) Mater Dei porque no se sentía bien. Ella dijo que se había comido ´un bomboncito´ y después Elvira -su asistente desde hace décadas- me contó que se había comido una caja entera de bombones”.