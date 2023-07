Marcela Tauro reveló su raro método para pedir por Silvina Luna: "Dispositivo"

Marcela Tauro contó cuál es la técnica espiritual que realiza para pedir por la salud de Silvina Luna.

Marcela Tauro reveló su llamativa manera de pedir por la pronta recuperación de Silvina Luna, quien permanece internada en el área de terapia intensiva del Hospital Italiano desde hace más de 20 días. En más de una ocasión, la panelista habló sobre su estrecha relación con el esoterismo. Mientras Silvina atraviesa un delicado momento de salud, Tauro decidió poner a prueba sus prácticas espirituales para enviarle sus mejores energías.

Silvina sigue presentando varios altibajos en su salud y, aunque los médicos recientemente anunciaron que despertó de su coma y evoluciona lentamente, su situación sigue siendo crítica. Por esta razón, la panelista le pidió al universo que se recupere pronto y contó el llamativo método que utiliza en estos casos.

"Vos cuando hablamos de Silvina, te ponés eso y no sé qué es", indagó Guido Záffora en Intrusos (América TV), al notar el collar que la panelista tenía colgado. "Lo tengo a prueba esto, es algo de sanación. Es un dispositivo cuántico, tengo entendido que ella lo tiene, creo, no estoy segura y no quiero decir cosas que no", respondió Marcela.

"Todo ayuda...", comentó Laura Ubfal. "Ojalá podamos enviar esta energía para Silvina y toda la gente que nos está viendo en los hospitales. Yo pido un milagro, porque para pedir, hay que pedir en grande", concluyó Tauro. Sin embargo, no dio más detalles sobre este elemento que utiliza.

Cómo está la salud de Silvina Luna

Después de varios días conectada a un respirador mecánico, finalmente los pulmones de Silvina Luna respondieron y fue extubada. “El cuadro sigue siendo crítico, pero hay ciertas mejoras en su estado de ánimo y físico también. Está comiendo", indicó Ángel de Brito en LAM (América TV).

Y agregó que Silvina "ya agarró su celular", pero no para comunicarse en las redes sociales ni por WhatsApp, ya que todavía no se encuentra lista, sino para escuchar meditaciones guiadas a través de su celular. Sobre el procedimiento a seguir, explicó que la modelo “está con diálisis de seis a ocho horas, que es una carga bastante pesada, y ayer le hicieron ocho horas de diálisis”.

"Sigue respirando por si misma, sin el respirador como estaba conectada antes. Está mucho tiempo acostada y eso le genera muchos dolores", agregó. Por último, detalló que los amigos de Luna dijeron que "está tomando la iniciativa” y que “volvió a ser más como Silvina Luna”. “Ya empieza a hacer algunos chistes y empieza a mejorar su ánimo, a pesar de que el cuadro sigue siendo complicado. Todo esto lo cuento como una leve mejoría”, detalló De Brito.

Una vez que los médicos logren eliminarle la bacteria que se alojó en su cuerpo, procederán con el trasplante de riñón. “Lo primero que tienen que hacer es sacar la bacteria, que es un tratamiento que como contó ella acá lleva un año, y faltan 10 meses todavía de diálisis para sacar la bacteria hasta llegar al trasplante", cerró el conductor.