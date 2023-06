Marcela Feudale se quebró tras el robo en LAM: "La jubilación de mi madre"

Marcela Feudale se mostró sumamente sensibilizada tras el robo que sufrió en los camarines de LAM, junto a Mónica Farro y Estefanía Berardi.

Marcela Feudale, panelista de LAM (América TV), habló sobre el robo que sufrió en los camarines del programa el pasado martes 5 de junio de 2023. Al igual que Mónica Farro y Estefi Berardi, a Feudale le robaron tanto dinero como objetos personales. Entre los ahorros que había dejado en el camarín, estaba la jubilación de su madre, razón por la cual se lamentó terriblemente del episodio ocurrido.

“Hubo un robo en LAM el martes, en el que estuvieron Luisa Albinoni y Morena Rial. Fue en los estudios de Gorriti, en las zonas de camarines y es habitual que cuando hacen el programa queden las pertencias de los panelistas ahí”, había informado la periodista Marina Calabró en Lanata sin Filtro (Radio Mitre). Más tarde, Feudale dio detalles de lo sucedido.

Según la panelista, esta persona que ingresó al camarín le robó dinero en efectivo, un cargador de iPhone y una tarjeta de debito, de la cual le hicieron dos compras de aproximadamente $50.000 cada una. Sumamente angustiada, contó de dónde era aquel dinero: “Se robó la jubilación de mi madre”.

“En mi caso personal era la jubilación de mi madre, la tarjeta la tenía casualmente porque habíamos ido juntas, las tenía de casualidad”, amplió la panelista. Por otro lado, a Farro le quitaron de su tarjeta más de $140.000, mientras que a Estefi Berardi le robaron poco dinero, pero le revolvieron su cartera. Según trascendió, el canal se hará cargo de los robos.

Qué dijo Ángel de Brito sobre el robo en LAM: ¿fue Morena Rial?

Al referirse al tema, el conductor del ciclo sugirió que podría haber sido Morena Rial, quien había estado en el estudio justo ese mismo día. “El martes a la noche hicimos un programa normal, el miércoles nos escribe Marcela Feudale que estaba con su mamá, fueron a comprar cosas y no tenía débito en la tarjeta. Llama al banco, averigua, no estaban sus 90 mil pesos, revisa su cartera y le faltaban 10 mil en efectivo. No había salido más que a LAM”, comenzó De Brito.

Y agregó que a Estefi Berardi "no le faltaban más que 2 mil pesos, pero que le revisaron toda la cartera, y a Mónica Farro le habían agarrado una de sus tarjetas y le habían hecho compras por 150 mil a través Mercado Pago". Aunque todavía no se sabe quién fue el culpable, De Brito se refirió a las acusaciones contra la hija de Jorge Rial: “Morena había estado en ese camarín, pero no la podemos acusar, las cámaras de seguridad están en los pasillos. Listo”.