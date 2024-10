Marcela Feudale se animó a contar el calvario que vivió en Showmatch: "Atrás de un perchero"

Marcelo Tinelli recibió una dura acusación de Marcela Feudale.

Marcela Feudale fue durante décadas la locutora de Showmatch, con su icónica risa que siempre invadía al estudio de Marcelo Tinelli. En ese sentido, la comunicadora recordó en una reciente entrevista con Ángel de Brito los motivos por los que decidió irse del programa y ciertos destratos del bolivarense y la producción.

Feudale es parte de LAM desde hace años y hace horas dio una entrevista en el ciclo de streaming de Ángel de Brito, en la que contó todo lo que vivió en Showmatch. "En un momento me enojé mucho con el programa, con la gente y la producción. No quería estar más", comenzó su descargo la panelista.

"Sentía que era una planta. Lo sentía en el trato que me daba Marcelo y la producción. Era un 'dale, reíte boluda'", sostuvo Marcela. Y luego aludió a otros tipos de destratos que habría sufrido en el programa: "Te cambias atrás de un perchero porque tenés buena onda, pero la cuestión es cuando pasan 30 años y vos seguís cambiándote ahí y nadie se preocupa. Estaba muy tensa, pero decidí quedarme por afecto".

