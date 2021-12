Macrismo al palo en las mesazas de Juana Viale para el fin de semana

La nieta de Mirtha Legrand pisa el acelerador y propone mesazas ultra macristas, con artistas y fuertes personalidades de los medios.

Se anunciaron los invitados que participarán de los ciclos de Juana Viale del sábado 4 de diciembre a las 21.30 horas en La Noche de Mirtha y el domingo 12 de septiembre a las 13.30 horas en Almorzando con Mirtha Legrand y los ciclos prometen macrismo al palo y fuertes definiciones socio políticas de cara a fin de año.

En la cena del sábado 11 de diciembre a las 21.30 horas en La Noche de Mirtha, Juana tendrá cinco invitados en la mesaza. La conductora recibirá al Ministro de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, los periodistas Sandra Borghi y Willy Kohan, el empresario Mateo Salvatto y la actriz y modelo, Teresa Calandra. En tanto, el domingo 12 Juanita almorzará con los músicos Charly Alberti y Alejandro Lerner y las actrices Mercedes Funes y Eugenia Tobal.

Este año, los programas producidos por StoryLab se graban en el estudio de “La Corte” y cuentan con una nueva escenografía de 500m2. Además, para los programas Juana Viale cuenta con 105 metros de pantalla y una reluciente cocina incorporada en la que la chef Jimena Monteverde se encarga de preparar los platos que disfrutan la conductora y sus invitados. En cuanto a los looks, Juana continúa luciendo los diseños de Gino Bogani.

Acorde al contexto actual y las precauciones a tener en cuenta ante la pandemia del COVID-19, los programas se graban con anticipo y se llevan a cabo con las medidas necesarias para preservar la salud y bienestar de los invitados y del equipo de trabajo. Así, en el piso sólo están presentes las figuras invitadas y el equipo de producción necesario para llevar a cabo ambos programas, sin público extra.

Mirtha Legrand entró en desesperación: "Estoy aterrada"

Desde que comenzó la pandemia, Mirtha Legrand le cedió su lugar a su nieta Juana Viale, que la reemplazó tanto en La noche de Mirtha como en Almorzando con Mirtha Legrand. Hasta que la cuenta oficial de El Trece de Instagram confirmó que la vuelta de la conductora a la televisión será el 18 de diciembre. Lo que nadie esperaba fue la profunda revelación de "La Chiqui", a días del esperado regreso.

Mirtha asistió a la fiesta privada de la revista Gente en el marco de la selección anual de los personajes del año y dio una entrevista a la publicación, en la que habló de su regreso a la televisión. “Muchas gracias por el cariño, quiero que sepan que estuve 300 días sin salir de mi casa", afirmó la histórica conductora sentada al lado de Moria Casán. "Vuelvo el 18, vuelvo a hacer las noches de Mirtha, pero estoy aterrada porque no me acuerdo cómo se hace el programa”, reveló Mirtha en un video difundido por Gente, ante un auditorio que no se esperaba dicha reacción.