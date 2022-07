Lussich y Pallares opinaron sobre la pelea de Rial y Ventura: "Nos reímos"

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich se metieron de lleno en la dura pelea entre Luis Ventura y Jorge Rial.

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich se metieron de lleno con una teoría particular en la durísima pelea mediática que se produjo en las últimas horas entre Luis Ventura y Jorge Rial. "Nos reímos de los nervios", aseguró Pallares, algo incómodo con la situación pero sin dejar de opinar sobre la disputa entre dos de los periodistas de espectáculos más reconocidos del país, y con quienes compartió estudio.

Las amenazas que recibió Jorge Rial por parte de Daniel Vila durante un corte de Argenzuela no solo provocaron una dura pelea del conductor con el presidente del Grupo América. Luis Ventura saltó en defensa del canal en el que trabaja y disparó con todo contra Jorge Rial. Fiel a su estilo, el histórico conductor de Intrusos no se quedó callado y destrozó a su examigo, con el que recientemente había tenido un acercamiento tras años de distancia.

Pero en las últimas horas quienes se metieron en la disputa fueron dos colegas que también supieron estar al frente del histórico programa de espectáculos de América TV: Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. La dupla condujo Intrusos durante el 2021 y en el 2022 decidieron emigrar hacia El Trece, donde comenzaron Socios del espectáculo. "Como es una pelea de malos, es difícil… No nos vamos a poner ni de un lado ni de otro", comenzó opinando picante Lussich.

"Nos reímos de los nervios, parece que Ventura firmaba unos papeles y no sabía lo que firmaba", sumó el conductor uruguayo. Por su parte, Pallares aseguró que entendía al histórico panelista ya que defendía al canal en el que trabaja. Pero también reconoció que Ventura se estaba metiendo en "una pelea que no es de él". "Nunca escuché a una empresa defender a un empleado, me llama mucho la atención cuando un empleado defiende tanto a una empresa", agregó Pallares.

"Es una guerra personal donde se está usando la televisión para socavarla aún más", analizó por su parte Rodrigo Lussich, además de remarcar que para él se trata de una relación tóxica. Para cerrar, el periodista uruguayo expuso una teoría de por qué terminó produciendo este enfrentamiento: "Dicen que quieren usar esa guerra con Ventura para tapar lo de las amenazas". "Obvio, todo su conflicto es con Daniel Vila", coincidió su co-conductor.

La amenaza de Ventura a Rial

Mientras Ventura relataba lo que pensaba sobre su colega, aprovechó el momento para realizar un pedido en particular. "Yo lo desafío no a pelear, porque no sé si se la banca, sí le digo que lo desafío a un mano a mano en el estudio que él quiera. No de local él que sé que me va a cortar el micrófono porque ya lo hicieron, en cualquier canal mano a mano", indicó en un tenso momento reflejado tanto en Flor de la V como en los panelistas del programa.

"Basta con este canal, con esta empresa, porque acá te hiciste rico. Andá a los paraísos fiscales, andá a buscar las cuentas por allá. Fuiste a poner la guita donde la tenías que poner. Después aparezco yo como destinatario de que tenía los derechos y nunca me dijo nada. Todas esas me las fumé, de a una", indicó fastidioso. En esta misma línea, se hizo eco de la pelea entre Rial y Daniel Vila: "¿Qué quiere, quedarse con América?".