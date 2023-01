Lussich y Pallares humillaron a Ventura y arde la TV: "Pura espuma"

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares volvieron a apuntar con dureza contra Luis Ventura, con quien mantienen una longeva rivalidad. Qué dijeron los conductores de Socios del Espectáculo (El Trece).

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares sumaron un nuevo capítulo a su rivalidad con Luis Ventura y atendieron con todo al conductor de Invasores de la TV. "Sos pura espuma, querido", disparó picante la dupla de presentadores de Socios del espectáculo (El Trece).

Ventura debutó junto con María Belén Ludueña el pasado lunes 2 de enero al frente de Invasores de la TV, por la pantalla de América TV, en la nueva apuesta de la señal del Grupo América. El programa conducido por el histórico panelista de Intrusos propone un resumen del día con los temas más importantes y un toque de humor. La primera emisión comenzó con una desopilante coreografía que prepararon los integrantes del ciclo y que generó sorpresa en todos los espectadores.

Quienes se sumaron al asombro generalizado fueron Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, que no olvidaron una picante chicana que les había hecho Ventura en A la tarde y lo atendieron con todo. Luego de ver una grabación del baile del debut de Invasores de la TV, Lussich disparó sin filtros: "El nuevo pasito de Ventura... Ventura que tiene un programa nuevo, los Invasores de la TV. Tanto que nos jodiste porque bailamos y vos te ponés a bailar enseguida".

"Al final, sos pura espuma, querido", agregó filoso el periodista uruguayo. Mientras seguían viendo a Ventura bailar al ritmo de la BZRP Music Session 52 con Quevedo, Paula Varela sumó: "'No escupir al cielo', esa frase es bárbara". Entonces Pallares se preguntó por qué habían puesto a bailar al conductor del nuevo ciclo de América TV.

"Porque él baila... es la murga de la noche. Puede haber la murga de la mañana y de la noche", cerró Lussich de forma lapidaria. Es que Luis Ventura había criticado a Socios del espectáculos días atrás desde la pantalla de A la tarde y los había instado a dejar de bailar y hacer un programa, además de acusarlos de hacer una "murga estudiantina" en las mañanas.

Luis Ventura reveló que le metieron algo en el cuerpo sin consentimiento: "Me lo pusieron"

Luis Ventura hizo una fuerte revelación en el debut de Invasores de la TV, su nuevo ciclo en las noches de América TV, y denunció violencia estética. "Me lo pusieron sin saber que era", admitió el periodista de espectáculos.

Todo comenzó cuando en el programa que conducen Ventura y María Belén Ludueña -y un panel conformado por Guillermo Favale, Daniel Fava, Andrea Campbell, Benito Fernández y Romina Traetta- debatieron sobre si 'Botox sí o no' y el ex Intrusos reveló: "Yo tengo botox, desde hace unos años. Me lo pusieron sin saber qué era. Me lo pusieron en la frente y en las comisuras de los ojos”.

"Yo me puse con Félix y con Mühlberger hará unos ocho años. Pero yo no sabía qué es lo que era, venía con una jeringa y me decía que era un nuevo tratamiento", cerró Luis Ventura. Tratando de amenizar la grave declaración, Ludueña acotó: “Igual en tu caso quedó muy bien porque seguís teniendo la misma expresión en la cara ¡Pero hay cada caso!”.