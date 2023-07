Luis Ventura se enfureció con Jorge Rial y lo acusó de corrupto: "Pandora Papers"

El periodista participó del último programa de Polémica en el Bar y no tuvo compasión con su examigo.

La pelea entre Luis Ventura y Jorge Rial parece no tener vuelta atrás. La relación entre la histórica dupla de Intrusos está totalmente quebrada y el último martes por la noche se produjo un nuevo cruce que promete graves consecuencias. “Sos cagón, cobarde y sinvergüenza”, lanzó el presidente de APTRA.

Ventura fue uno de los invitados de la última emisión de Polémica en el Bar y explotó al aire luego de escuchar una nota que el conductor de C5N le concedió a LAM. "Esas dos personas que usaron a mi hija, ahora al ser demandados por la Justicia, se escapan. Si tenés huevos y la fortaleza para decir las cosas en pantalla, bancate después la Justicia", remarcó Rial luego de la ausencia de su examigo y Karina Mazzoco en la primera mediación por la demanda que les hizo por las entrevistas que le hicieron a Morena Rial

“Qué caradura. Un sinvergüenza. Nunca me dieron la carta documento. No la recibí", explicó Luis tras ver el tape. "El 8 de agosto hay una nueva audiencia y espero que estés porque sos muy cagón. Fuiste cobarde toda la vida escondiéndote debajo de la mesa”, sostuvo, muy enojado, el periodista de A La Tarde.

Luego, el conductor de Secretos Verdaderos reiteró que le va a hacer una contrademanda y recordó su salida de Intrusos. “Sabés que puedo hacerlo, porque después de haberme rajado de mi laburo, después de haber dicho la palabra aborto, yo no voy a decir lo que hiciste con esa palabra, aunque debería decírtelo. Lo tenías adentro de tu casa y sin verlo, lo permitiste”, expresó jugando con el misterio.

También relacionó a su colega por los Pandora Papers, aquella gran filtración de cuentas off shore de personalidades de la política, el deporte y la farándula. "Te voy a hacer juicio para saber cómo es que apareció mi nombre en el Pandora Paper como apoderado tuyo. Dónde firmé, dónde estaba mi contrato y qué carancho hiciste vos con los Pandora Papers. ¿Yo qué tengo que ver con eso? ¿De dónde saqué la guita si no tengo dónde caerme muerto?, se preguntó.

“Así que si sos tan macho, te quiero ver el 8 de agosto a ver si te la bancás. Quiero ver cómo te la bancás”, arremetió. A continuación, Marcela Tinayre recordó que habían sido amigos toda la vida, pero Ventura la frenó en seco: “¿Qué amigo? ¿Este amigo? Por favor, se sacó la máscara y salió la hiena”.

Jorge Rial furioso con Karina Mazzoco y Ventura

Jorge Rial volvió a apuntar contra Karina Mazzocco y Luis Ventura tras el fracaso de la audiencia que se llevó a cabo el pasado viernes. "Usaron a mi hija", afirmó el histórico conductor de Intrusos, que se encuentra totalmente enemistado tanto con su ex ladero como del canal que lo supo tener como una de sus máximas figuras.

El conductor de Argenzuela se enojó con sus colegas porque le dieran lugar a su hija Morena para atacarlo a él y ahora "la matan". "Durante 10 días a mi hija la explotaron para que hablara de mí, y ahora cuando mi hija tiene un problema, la matan. No les sirve más", aseguró Rial, en diálogo con LAM.

En ese sentido, Ángel de Brito reveló que la mediación del periodista con Ventura y Mazzocco no llegó a buen puerto ya que las figuras de América TV no se presentaron, aunque sí lo hicieron los representantes legales del canal y de la productora de A La Tarde. "El viernes voy a una audiencia y me falta la mitad de la gente... estoy hablando de Ventura y Mazzocco. Me senté con el abogado del canal y de Jotax y los otros no aparecieron. Lo que me tenés que decir, decímelo en la Justicia", reclamó.

Además, Rial indicó que le resultaba doloroso ver a su hija hablando de él y después con "estos quilombos" que tuvo en los últimos días por las denuncias de robo en LAM. "Yo no la eduqué para esto. Me da vergüenza esto, pero qué voy a hacer. Me siento mal, no la quiero a mi hija ahí. Nunca saldría a atacar a mi hija, la amo", agregó y cerró: "Me dolió más que nada la explotación para exponerla. Hoy lo único que me interesa es ver a mi nieto, es lo único que extraño".