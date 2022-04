Luis Ventura reveló el pedido de su hermano antes de morir

Luis Ventura se quebró al hablar sobre la muerte de su hermano "Chichi", quien falleció a causa de un cáncer de pulmón: cuál fue el último deseo que le concedió.

El lunes 18 de abril de 2022, Luis Ventura anunció una triste noticia: su hermano Carlos Alberto “Chichi” Luna falleció a sus 82 años después de haber estado internado por un cáncer de pulmón. Este motivo llevó al periodista a tener que ausentarse de su trabajo, razón por la cual varios de sus colegas se preocuparon por él. Al hablar sobre él, contó cuán estrecho era el vínculo que tenían y cuál fue el último pedido que le hizo antes de partir.

Durante toda su niñez, el hermano de Luis fue como una segunda figura paterna para él debido a la diferencia de edad, tanto que lo llamaba “tío”. “Mi hermano tuvo una infancia y una juventud muy difícil. Para mí fue el ‘tío Chichi’ hasta los 18 años. Hasta que un día me agarró y me dijo: ‘Yo no soy tu tío, yo soy tu hermano’”, recordó en diálogo con Los Ángeles de la Mañana (LAM). Es por esto que su muerte fue un golpe muy fuerte para Ventura.

En cuanto a él mismo, aseguró haber tenido “una infancia y unos padres maravillosos”. En honor al fallecimiento de su hermano, quien llevaba el apellido de su mamá, Luis está considerando agregárselo también a su nombre. “No quiero dejarlo afuera al ‘Negro’, a ‘Chichi’, ‘El Cabezón’, con todos los apodos que tenía. Un tipo que vivió la vida y la disfrutó a borbotones”, anunció.

Luis Ventura junto a sus dos hermanos.

“Chichi” estaba casado y era padre de tres hijos. “Deja una familia constituida, con una viuda hoy, con tres hijos y todos bien puestos, como tiene que estar. Por eso son temas que yo pongo mucho el acento a la importancia que tiene un apellido, una pertenencia, un reconocimiento a chicos que a lo mejor andan por la vida buscando un apellido y a una familia”, cerró Ventura.

El pedido que “Chichi”, el hermano de Luis Ventura, le hizo antes de morir

El hermano de Ventura estaba muy delicado de salud desde hacía meses, internado en un hospital. El 5 de abril de 2022, su cumpleaños, le pidió a su familia que lo dejaran morir en su casa. Para cumplirle este último deseo, sus seres queridos le hicieron caso y lo sacaron de la clínica.

“Empezó a romper las bolas, que quería salir de la internación. 'Me quiero morir en mi casa', decía. Entonces lo sacamos, sabiendo que corríamos riesgo, pero era lo que él quería”, cerró el periodista. En cuanto a su situación con el cáncer, Ventura contó que “Chichi” sufría de “un dolor impresionante” todos los días de su vida por los pólipos que tenía en su zona testicular.