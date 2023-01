Luis Ventura puso en duda el éxito de Gran Hermano con una frase letal: "No me consta"

Ventura brindó polémicas declaraciones sobre el rating de Gran Hermano. Qué dijo el periodista de América TV.

Luis Ventura disparó con todo hacia Gran Hermano y Telefe tras el éxito que viene teniendo desde que arrancó el reality show en octubre de 2022. El periodista de América TV se refirió al rating del programa que conduce Santiago Del Moro y cuestionó los números que sacó durante todos estos meses.

En diálogo con Por si las moscas por La Once Diez, Ventura fue consultado sobre el fenómeno fuera de serie en el que se convirtió Gran Hermano ."¿Por qué de pronto volvieron los 20 puntos de rating?", preguntó. Lejos de halagar al reality show, su respuesta fue contundente.

"No me consta porque Ibope -la empresa de servicios que mide la audiencia en los medios de comunicación- es socio de Telefe. Yo no me banco 30 años de Los Simpson, 6 horas continuadas con 7 puntos sin que baje una décima. ¿Quién se sienta frente al televisor 6 horas para mantener ese rating?", lanzó. Cabe destacar que desde que comenzó, el rating siempre pisa los 20 puntos.

"No se de qué me están hablando cuando me mencionan algo de Gran Hermano, como yo, hay mucha gente que no tiene ni idea", expresó Ventura, dando a entender que no es consumidor. Al mismo tiempo, consideró que no le gusta el format y "tampoco me compraron. Están 24 horas en la pantalla de manera pelotuda. Cuentan siempre la misma historia".

Un grito de afuera reveló una traición en Gran Hermano y tensionó la casa

Un grito desde afuera de la casa de Gran Hermano alertó a algunos participantes de una inesperada traición y revolucionó a los hermanitos. "Hablen más claro", le pidieron los integrantes de la casa más famosa del país a las personas que se acercaron para romper el aislamiento que intenta mantener la producción del reality de Telefe.

La noche de nominación en Gran Hermano sorprendió a muchos de los participantes de la exitosa competencia y la tensión se palpó inmediatamente. Alexis "Conejo", Ariel, "La Tora" y Agustín fueron los más votados por sus compañeros y quedaron al borde de la eliminación, aunque todavía resta que Nacho defina a quién salvará esta semana, dado que fue el ganador de la prueba semanal del líder.

El Conejo fue uno de los que más sorprendidos se mostró cuando se enteró que estaba nominado. Entre los que lo votaron estuvo Thiago, que era muy cercano a él, por lo que muchos analistas vieron esta jugada como una "traición". Atentos a esto, un grupo de personas se dirigió al exterior de la casa más famosa del país para alertar a Alexis de esta situación.

"Conejo, Thiago te votó" y "Thiago traidor", fueron los gritos que pudieron escuchar Alfa, Nacho, Camila y La Tora, que se encontraban disfrutando del sol y la pileta. La reacción de los participantes que estaban en el jardín fue: "No se entendió nada, hablen más claro".