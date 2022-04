Luis Ventura casi choca a Jorge Rial en pleno barrio de Palermo

Los exs colegas de Intrusos (América TV) Luis Ventura y Jorge Rial casi protagonizan un accidente que podría haber terminado de la peor forma.

El periodista Luis Ventura casi salta a la portada de los portales de chimentos tras el increíble "casi accidente" que protagonizó con Jorge Rial, su excolega de Intrusos (América TV), mientras manejaba por el barrio porteño de Palermo. "Pude haber terminado en una comisaría o un hospital", reveló Ventura.

Fue en el magazine A la tarde (América TV) cuando Ventura disparó la primicia que podría haber terminado de la peor manera: "Hace un par de días, me quedé grabando Secretos Verdaderos y me lo cruzo a Jorge Rial. Me iba del canal con el auto, acelero por Fitz Roy, llegue a la esquina de Juan Antonio Cabrera, estaba por girar y veo que el tipo se tira".

Siguiendo con su historia, y con el panel de Karina Mazzocco muy atento a los detalles, señaló: "Freno y me di cuenta quién era. Él puso cara de fastidio, pero creo que no se dio cuenta que era yo".

Atónito, el legendario periodista de farándula lanzó una sentida reflexión que lo vinculó a su excolega de Intrusos, con quien formó una de las duplas más exitosas de la televisión argentina: "Mirá cómo es la vida porque pude haber terminado en una comisaría o un hospital con Jorge Rial". Fue Mazzocco quien metió la pregunta obligada -'¿cómo es tu relación con Rial?'- dando pie para que Ventura cerrase: "De mi parte, bien".

Luis Ventura y contó la verdad sobre su salida de Intrusos: "Me echó Rial"

"Cuando me fui, terminaba de renovar contrato con América por dos años. Hacía menos de una semana", reveló Ventura tiempo atrás, sobre cuán sorpresiva fue su salida del ciclo. Ventura se encontraba en LAM cuando destapó esta verdad y una pregunta de Ángel de Brito lo obligó a contar quién fue el artífice de su despido: "Te sacan, no te vas, ¿no?". "A mí me echó Rial", respondió el periodista, tajante.

"Me echa al aire. En el camarín, cuando nos juntamos para hablar y aclarar un par de cosas me dice que quiere que me tome una licencia porque me quería cuidar, que estaba cansado de ver cómo me rostizaban al aire. Esas fueron sus palabras", expresó Ventura en alusión a los consejos que Rial le daba cuando él estaba inmerso en un escándalo por su relación extramatrimonial con Fabiana Liuzzi. "El primero en saber lo que me pasaba a mí fue Daniel Vila, Me citó en un café, cerca del canal sin tener una gran amistad ni nada", cerró Ventura sobre el apoyo que tuvo por el dueño del canal en su momento.