Luis Majul rompió el silencio y reveló la verdad sobre su renuncia a LN+: "Nada de melancolía"

Luis Majul reveló detalles de su inesperada renuncia a LN+. Por qué el periodista dejó las mañanas del canal opositor.

Luis Majul anunció de forma sorpresiva su renuncia a LN+ y rompió el silencio tanto en las redes sociales como en el pase con Yanina Latorre en El Observador, donde explicó el por qué de su inesperada y repentina decisión. "Ya está", reveló que le dijo el periodista a Juan Cruz Ávila.

A poco de que se lleven a cabo las elecciones, LN+ empezó a despedir a una de las máximas figuras del canal. Es que Luis Majul confirmó que ya no estará más al frente de las mañanas de la señal que reunió a buena parte de los más destacados operadores macristas.

Pese a que podría parecer sorpresivo para muchos espectadores, el periodista confirmó que era algo que ya venía hablando con Juan Cruz Ávila. "Yo trabajo en La Nación ya hace unos años... Yo trabajo los domingos en La Cornisa, hago el prime time de La Nación y la mañana la acepté porque me lo pidieron como una cosa de compromiso de equipo, Juan Cruz Ávila y la gente de La Nación. Porque el rating se construye desde abajo hacia arriba", comenzó explicando en el pase de El Observador con Yanina Latorre.

"Hace tiempo que le vengo diciendo a Juan Cruz (Ávila) que ya está. Gran experiencia, divino, pero ya está. Le dije esta semana que lo hiciéramos rápido, nada de melancolía. Me voy ahora, en octubre no hago más la mañana", agregó el periodista. Respecto a sus sensaciones tras la renuncia, Majul aclaró: "Noto cierta melancolía en mis compañeros, pero yo estoy feliz porque voy a poder dormir más". Además destacó que no sabe quién ocupará su lugar, aunque supone que serán Débora Pláger y Marina Calabró, en quienes confía que les irá "bien".

El posteo de Luis Majul en las redes sociales

Además de sus palabras en la radio, el periodista también aprovechó sus redes sociales para dar algunas precisiones sobre su salida de LN+. "Hola! A partir de octubre dejaré 8 AM. Acepté conducir las mañanas x expreso pedido de

Juan Cruz Ávila con el objetivo de ser competitivos desde temprano. Iba a quedarme solo unos meses. Terminaron siendo casi dos años. Fui feliz", contó en un primer tuit.

Tras agradecer a sus compañeros de las mañanas de LN+, el periodista concluyó con una incógnita sobre su futuro: "Seguiré en Más Nación y La Cornisa. Y poniendo toda la energía en el proyecto que más me entusiasma El Observador. Y también en....".

