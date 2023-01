Luciano Castro habló de Sabrina Rojas y estalló en vivo: "Callen"

El actor se sinceró sobre su actual vínculo con la madre de sus hijos. Luciano Castro se enojó con la prensa por las especulaciones respecto de su relación con Sabrina Rojas.

Luciano Castro dio a conocer cómo se lleva con Sabrina Rojas más de un año después de su ruptura amorosa y cuestionó a la prensa. El actor destacó que el amor por sus hijos hizo que él y su ex se comportaran como adultos y mantuvieran un buen vínculo.

"Todo lo que uno haga en pos del bienestar de los chicos no tiene nada que ver con el tema adultos", comenzó su descargo enojado Castro, tras una consulta de la periodista Nancy Duré en Intrusos, en la que hizo alusión a que le parecía extraño que mantuviera una relación tan cercana con su ex.

Florencia después destacó que la familia ensamblada pudiera llevar adelante eventos como los cumpleaños de los niños con armonía y Castro respondió tajante: "No entiendo por qué no estaría. Hay un montón de cosas que se dejan entrever que tienen que ver con los adultos. O hablen con propiedad o callen. Porque después lo que tiene que ver con los chicos, nosotros hacemos la tarea de pe a pa".

"Para los chicos, la vida es bella y en eso se trabaja. Esto de que éramos amigos y ahora no lo somos, seguramente ni bien separado era mucho más el diálogo porque teníamos muchas más cosas que encauzar y encaminar con respecto a nuestra vida nueva", agregó el actor de tiras como Valientes y 100 Días Para Enamorarse. Y cerró: "Pasamos Año nuevo acá en Mar del Plata, con Sabri, porque el Tucu (López, actual pareja de Rojas) estaba con su familia. Estuvo Flor (Vigna, novia de Luciano), ahora los chicos se quedan conmigo hasta que quieran volverse, hasta que se hable con Sabri y me diga: ‘Que vuelvan’".

Luciano Castro sobre su vínculo con Flor Vigna

El actor sale con Flor Vigna desde hace más de un año y en una entrevista con Infobae que dio en octubre del 2022. "La China acompaña, genera, motiva, escucha, y eso también decís: “bueno, voy a dar un poquito más”, hasta para hacerme el canchero si querés, pero voy a dar un poquito más igual, no me importa. La paso bien, estoy bien", soltó.

"Pero a mí “galancito” no me molestó nunca en realidad, nunca me pesó el mote de galán. Yo conozco gente que se agarra a piñas para ser galán, no voy a dar nombres, dejémoslo acá, porque se creen que cualquiera es galán", contó el actor en ese mismo reportaje sobre los estigmas de su profesión.