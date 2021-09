Luciana Salazar le tiró un palito a una figura de ShowMatch: "Mejor lejos"

Luciana Salazar disparó contra figura de ShowMatch, el programa de Marcelo Tinelli por El Trece, y dijo que "es mejor tenerla lejos".

Luciana Salazar se cansó de los problemas en ShowMatch, La Academia (El Trece) y explotó a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram (@salazarluli). La participante del programa de televisión abierta que conduce Marcelo Tinelli se descargó en su red social preferida y fue muy sincera con lo que siente en relación a lo que le ocurre en la actualidad, aunque tampoco se terminó de descifrar bien a quién fue destinado su picante y caliente mensaje.

Sin embargo, todo parece indicar que la dedicatoria de "Lulipop" fue para Jorge "Jorgito" Moliniers, su bailarín en el ciclo que lidera "El Cabezón" en el canal del Grupo Clarín. "Esas personas que le das una mano y te agarran del codo. Mejor tenerlas lejos", publicó la modelo y actriz de 40 años en la story durante la noche del martes 28 de septiembre de 2021 en la Argentina.

Qué pasa entre Luciana Salazar y Jorgito Moliniers en ShowMatch

Después de la dura lesión en un entrenamiento y de los problemas personales del joven bailarín paraguayo que hace dupla con "Luli" en la competencia artística, la panelista Cinthia Fernández reveló en LAM (Los Ángeles de la Mañana, El Trece): “Resulta ser que a Luciana no le gusta ensayar, no está yendo a todos los ensayos, y el temita viene con su compañero de baile. ´Jorgito´ Moliniers no la banca más. Hay audios de él quejándose con la producción porque dice que quiere irse, que no la aguanta más”.

El palazo de Luciana Salazar... ¿Para Jorgito Moliniers?

Por su parte, el guaraní dialogó con Juan Etchegoyen en Mitre Live (Radio Mitre, AM 790) y fue claro con respecto a su reemplazo temporal por Ignacio "Nacho" Gonatta y a su vínculo con la vedette: “Me genera incertidumbre dejar en este momento porque compartimos un montón de alegría y de estrés con Luciana. Es difícil dejar, pero cuando lo pensás por el lado de la salud no es tan difícil”.

La lesión de Jorgito Moliniers en ShowMatch

Más allá de que algunos dudaron de que sus problemas de salud fueran reales, el bailarín fue contundente: “Mi médico me dijo que tenía una tendinitis. Yo ya tuve una hernia de disco cervical y encima con lo que pasó de Facundo Mazzei... Muchas veces somos masoquistas los bailarines. Cuando pasó lo de Facundo, me hizo un click y dije que tenía que parar”.

“Tengo una tendinitis en los dos hombros, una lumbalgia y una posible hernia también abajo. Hay que esperar los resultados", añadió el protagonista. Y, de paso, pareció dejar hasta un mensaje de enseñanza para sus colegas: "Podría haber seguido bailando pero no es sano exponerse hasta ese punto, me parece que tenemos que saber que el cuidado empieza por uno mismo. Uno tiene que respetar al cuerpo. En estos días que no ensayo, siento que el cuerpo me está agradeciendo tanto y yo le pido disculpas”, completó Moliniers.