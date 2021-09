ShowMatch, golpeado por dos renuncias inesperadas: "Se van"

ShowMatch, el programa de Marcelo Tinelli por El Trece, sufrió dos bajas inesperadas de último momento que serán muy difíciles de reemplazar.

ShowMatch, La Academia (El Trece) sufrió dos bajas de ultimo momento durante la tarde del lunes 27 de septiembre de 2021, por lo que ambas serán muy difíciles de reemplazar en el programa de Marcelo Tinelli. Por lo tanto, la reconocida productora LaFlia ya se las ingenia para ver cómo resuelven este problema que fue confirmado en vivo en Intrusos, el ciclo que comandan Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por América TV.

El certamen de baile que lidera "El Cabezón" ya había padecido anteriormente otros inconvenientes fuera del aire como los constantes cambios de horario, las polémicas entre algunos participantes y jurados, las internas en el canal del Grupo Clarín y demás, aunque en esta oportunidad se trata de dos concursantes que ya no estarán más juntos, al menos en las próximas grabaciones.

Florencia Vigna y Facundo Mazzei renunciaron a ShowMatch

Los componentes de uno de los dúos más queridos por el público en general, polémicos y talentosos, decidieron no formar más parte del programa de Marcelo Tinelli en El Trece como consecuencia de la violenta caída sufrida por el joven bailarín en una de las emisiones más recientes del envío televisivo. "Se venía diciendo esto y está confirmado: no siguen, se van", aseguró al aire Virginia Gallardo, una de las panelistas de Intrusos junto con Marcela Baños, Evelyn Von Brocke y Paula Varela.

En solidaridad con su compañero "Facu" Mazzei, "Flor" Vigna dejará de participar hasta que él se recupere al ciento por ciento física y mentalmente de la lesión que sufrió cuando se accidentó en plena coreografía, se sacó el hombro de lugar y debieron retirarlo inmediatamente del estudio. Por lo tanto, los dos se despedirán este lunes 27 de ShowMatch hasta nuevo aviso.

Qué le pasó a Facu Mazzei en ShowMatch

En pleno baile del viernes 24 de septiembre de 2021, el bailarín se cayó al suelo y se lastimó el hombro, por lo que tuvo que ser sacado en una camilla del canal y llevado en una ambulancia al hospital Central de San Isidro. Antes de ello, lo revisó minuciosamente el médico del programa, el doctor Vicente Labonia, quien determinó su traslado.

Ya en su hogar, Mazzei compartió una historia en su cuenta de Instagram (@facumazzei): “Quiero agradecerles con mi corazón el amor que estoy recibiendo de ustedes, también de mis colegas, de mis amigos y de mi familia. Por suerte no fue una lesión grave, la saqué barata, pero sí fue insoportablemente dolorosa. Más dolor me causa justamente no poder seguir haciendo lo que a mí me salva y me sana, mi pasión y mi sostén económico, eso realmente me duele en el alma. Gracias a mis compañeros de elenco por preocuparse tanto, son muy lo más. Recién ahora puedo empezar a contestar porque estuve medio dopado y fui a hacerme kinesiología. ¡Los quiero!”.