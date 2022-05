Los releveladores motivos de la separación entre Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés

Se brindaron detalles sobre la separación de ambos a través del programa LAM.

La separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés sorprendió al mundo del espectáculo. Si bien ya habían tenido algunos idas y vueltas, esta vez es definitivo y se dieron detalles al respecto a través de LAM por América TV.

Ángel De Brito presentaba la noticia en la emisión de este martes y Yanina Latorre interrumpió para brindar información sobre este tema. "Venían mal, tenían una crisis profunda", lanzó frente a la mirada del conductor quien le pidió que continúe. "Todo empezó cuando volvieron de Punta del Este después de las vacaciones familiares", indicó la panelista, quien aseguró que hubo un cortocircuito en la convivencia. "Ella tiene sus hijas y Dante, más los hijos e hijas de Marcelo que tienen una manera diferente de vivir, estilos de vida diferentes y ahora cuando estaban en Punta del Este estaba rara la convivencia", dijo.

Otro de los motivos que llevó a la separación fueron las vacaciones del conductor de ShowMatch junto a sus hijos, sin la presencia de Guillermina Valdés, por lo que Yanina explicó: "Eso no le habría gustado. Estaba todo raro en Punta del Este y empezaron a molestar este tipo de cosas", aseguró.

"Las familias ensambladas son difíciles", añadió Nazarena Vélez al tema en cuestión. Inmediatamente, Latorre completó el informe y sostuvo: "Me dicen que la decisión fue de Guillermina, él no estaba tan convencido con la separación". Pese al mal momento, en LAM dijeron que ambos no tienen una mala relación y todo culminó en buenos términos. De esta manera, Marcelo Tinelli transita días aún más complicados.

El mal momento de Marcelo Tinelli

Las últimas semanas del conductor bolivarense no son de las mejores. En primera instancia se reveló que fue complicada su vuelta a la televisión y de hecho, todavía no hay noticias al respecto. Sus producciones fueron muy criticadas no solo por los televidentes, sino por trabajadores y trabajadoras que denunciaron falta de pago.

Sumado a eso y tras varias críticas renunció a su cargo como presidente de San Lorenzo. "Siempre que se toman decisiones es imposible complacer a todos", había expresado a través de un comunicado mediante sus redes sociales.

Al respecto, Tinelli buscó refugio en sus hijas para pasar el mal momento y lo compartió en historias de Instagram. Ahora la separación con Guillermina Valdés es uno de los detonantes que reflejan el complicado momento profesional y personal que está transitando desde hace un tiempo.